Prezident Pavel navštíví v úterý Sněmovnu, promluví před poslanci,

Praha - Prezident Petr Pavel navštíví v úterý Sněmovnu. Promluví před poslanci, kteří se odpoledne sejdou na pokračování řádné schůze dolní komory. Po dnešním setkání Pavla s předsedkyní Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) na Hradě to oznámili v tiskových zprávách Hrad a mluvčí předsedkyně Martin Churavý. Senát navštívil Pavel koncem března tři týdny po nástupu do funkce, a to jako první ústavní instituci.

"Jedním z mých cílů v prezidentském úřadě je přispívat ke zlepšení politické kultury v naší zemi. Diskuse o klíčových tématech se zástupci obou komor Parlamentu pro mě znamenají nepostradatelný krok k jeho splnění," uvedl Pavel. Zopakoval, že je ze své pozice připraven pomáhat v hledaní politické shody s cílem řešit problémy země. "V tom má Poslanecká sněmovna zcela klíčovou roli," dodal.

Pekarová Adamová podotkla, že jde o pokračování původní masarykovské myšlenky, že v jádru demokracie je diskuse. "A právě diskuse na této úrovni je naprosto nezbytná nejen pro praktickou tvorbu zákonů, ale i pro fungování našeho ústavou daného politického pořádku," řekla.

Pavel dorazí do Sněmovny ve 13:00, podepíše se do pamětní knihy. O hodinu později přednese projev před poslanci, následovat bude tisková konference.

Před senátory Pavel uvedl, že by chtěl napravit vztahy mezi prezidentem a Senátem. Zdůraznil také, že se nechce věnovat sporům o své pravomoci, a tedy o svou moc, ale že chce využívat svůj vliv zejména ve vztahu k vládě. Obecně se zmínil o zahraniční politice. Česká republika v ní musí mluvit jedním hlasem, řekl na plénu horní komory. Jeho vystoupení trvalo zhruba osm minut. V Senátu Pavel vystoupil i koncem května před hlasováním o trojici nominantů na ústavní soudce.