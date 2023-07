Prezident Pavel chce prosazovat elektronickou formu voleb

Ostrava - Prezident Petr Pavel je připraven prosazovat elektronickou formu voleb. Podle něj je to způsob hlasování odpovídající 21. století. Dnes to řekl v Ostravě, kde se účastnil festivalu Colours of Ostrava. V rámci diskusního fóra Meltingpot tam také vystoupil ve speciálním dílu podcastu Kecy & Politika Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose. Během hodinového rozhovoru také řekl, že není proti v případě legalizace konopí a udělení milosti lidem, kteří v této souvislosti budou aktuálně ve vězení.

Nástup prezidenta na scénu připomínal příchod rockových hvězd. Zcela naplněná Aula Gong s kapacitou 1500 míst jej vítala hlasitým potleskem vestoje. Hned na začátku si s moderátorskou dvojicí připil slivovicí z roku 1998. "To byl rok, kdy Miloš Zeman poprvé vyhrál volby (do Poslanecké sněmovny)," komentoval to Michopulos.

Hned jedna z prvních otázek směřovala právě na možnost elektronických voleb. "Pojďme do 21. století. Udělejme elektronickou volbu, a stejně tak i sběr podpisů pro registraci prezidentských kandidátů," řekl Pavel. Výhodu spatřuje v tom, že lidé budou moci volit z domova. Ulehčí to situaci i voličům v zahraničí, kteří často musejí k urnám cestovat na velké vzdálenosti. "Proč tedy těmto lidem nevyjít vstříc. A udělat to moderně... myslím obecně všechny volby," doplnil.

Připustil ale, že nemá pravomoce toto sám prosadit. "Mám málo formálních pravomocí, ale mám hodně neformálních možností. Když budu zvedat tato témata, to by bylo, aby se něco nepovedlo. Politické strany budou vždy dělat to, co budou chtít lidé. Když lidé budou chtít elektronickou volbu, tak to začnou brát za své, jako by to chtěli už dávno," dodal.

Otázky se týkaly i možné milosti pro odsouzené za zločiny související s konopím v případě jeho legalizace. "Konopí podle řady studií páchá méně škody než jiné povolené drogy. Úvahy o regulované legalizaci jsou na místě. Pokud by tomu tak bylo, nedávalo by pak smysl, aby ti lidé dál seděli ve vězení. Bylo by na místě jim amnestii udělit," řekl.

Osobně považuje Pavel prezidentskou milost za rizikovou a ošemetnou pravomoc. Je ale připraven si celou agendu převzít z rukou ministerstva spravedlnosti. Tam ji delegoval jeho předchůdce Miloš Zeman. "Agendu si chci vzít zpátky v plném rozsahu. Včetně lidí, kteří se jí věnují," řekl.

Než se tak stane, bude však podle něj potřeba změnit zákony tak, aby kancelář prezidenta měla opět přístup do registrů k ověřování potřebných informací. Prezident už o tom jednal s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS). Pravomoc by pak chtěl využívat především v případě justičních omylů, nepřiměřeně vysokých trestů a podstatných humanitárních okolností.