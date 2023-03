Prezident Pavel by byl pro snížení věkové hranice u prvovoličů na 16 let

Ostrava - Prezident Petr Pavel by pravděpodobně byl pro snížení věkové hranice u prvovoličů ze současných 18 na 16 let. Mladí lidé podle jeho zkušeností mají dostatečný přehled o situaci v zemi a rozhodně by neznamenali u volebních uren bezpečnostní riziko. Prezident to dnes řekl během besedy v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku, které navštívil během svého dvoudenního pobytu v Moravskoslezském kraji. Dotaz týkající se možnosti volit od 16 let mu položil jeden ze studentů.

Pavel uvedl, že za poslední čtyři roky absolvoval řadu besed se studenty středních škol po celé republice. Během nich dospěl k názoru, že mladí lidé mají dostatečný přehled o dění v zemi. "Často větší než generace jejich rodičů, kteří už mnohdy na věci veřejné z různých důvodů rezignovali," řekl. Dodal, že šestnáctiletí voliči by podle něj nebyli hrozbou pro český volební systém. "Naopak," dodal.

Na večerní tiskové konferenci Pavel uvedl, že by se mohlo zhodnotit, zda by měla být hranice 16, nebo 17 let. "Každopádně si myslím, že zájem mladých lidí o to, co se děje, a zájem účastnit se by měl být vyslyšen, protože jinak je můžeme také odradit," doplnil prezident.

Snížení věkové hranice u volebního práva na 16 let je téma, které se řeší v některých dalších zemích. Například v Německu poslanci tamního Spolkového sněmu už rozhodli, že do europarlamentu budou moci volit lidé od 16 let. Podobné úvahy mají i zástupci některých spolkových zemí. Podle některých zastánců by to vedlo k vyšší volební účasti. Odpůrci argumentují tím, že od sebe nelze oddělovat věkové hranice pro plnoletost, právní odpovědnost a právo volit.

V Česku o snížení hranice u obecních voleb hovořili před lety například zástupci STAN či Strany zelených. Aktivní volební právo od 16 let mají obyvatelé Nikaragui, Brazílie či Rakouska. Obyvatelé Malty, Estonska mohou v 16 letech volit v komunálních volbách. "V některých zemích to takhle je, takže nemusíme vymýšlet nic specificky českého, můžeme se inspirovat," dodal Pavel.