Prezident očekává, že propuštěn z nemocnice bude během několika dní

Praha - Prezident Miloš Zeman předpokládá, že propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) bude během několika dnů. Odjede na zámek do Lán a bude přijímat kandidáty na ministry v chystané vládě Petra Fialy (ODS). Zeman to dnes řekl televizi Nova. Prezident se také zastal svého kancléře Vratislava Mynáře, který čelil kritice za to, jak informoval o Zemanově zdraví.

Zeman ve čtvrt hodiny trvajícím předtočeném rozhovoru působil uvolněným a odpočatým dojmem, opakovaně chválil péči, kterou mu zdravotníci v ÚVN poskytovali. Seděl v křesle v pyžamu a županu.

Prezident se v ÚVN léčí od 10. října. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček dnes uvedl, že Zemanovo propuštění z nemocnice lze očekávat ve velmi blízké době. "Pracuji už teď, ale v každém případě předpokládám, že během několika dnů budu propuštěn z nemocnice, odjedu do Lán, a tam se intenzita mé práce ještě zvýší, protože tam zejména budu přijímat kandidáty na jednotlivé ministry," řekl Zeman. Naplno se věnovat své práci by chtěl možná i dříve než za měsíc, uvedl.

Mynáře označil Zeman za skvělého úředníka a svého dobrého přítele. "Nebyl by dobrým přítelem, kdyby nebyl skvělý úředník," řekl prezident o Mynářovi.

Zeman se v ÚVN léčí kvůli zhoršení svého chronického onemocnění, původně byl na klinice intenzivní medicíny. Chirurg Pavel Pafko, který je členem prezidentova lékařského konzilia, dříve serveru iROZHLAS.cz řekl, že Zeman má chronické jaterní onemocnění, naznačil, že jde o cirhózu.

V pondělí byl Zeman přeložen na lůžko dlouhodobé péče. Důvodem je především to, aby mohl přijímat návštěvy. Mohou trvat nanejvýš 30 minut a musí dodržovat stanovená opatření proti šíření epidemie. V pondělí za Zemanem dorazil premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), v úterý jej navštívila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Dnes po rozhovoru s Novou se Zeman setkal s Fialou. "Jeho zdravotní stav se nepochybně zlepšuje," řekl po schůzce Fiala.