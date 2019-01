Praha - Prezident Miloš Zeman dnes Sněmovně navrhl, aby byl zástupcem ombudsmanky nadále Stanislav Křeček, nebo nově advokát a exposlanec ČSSD Zdeněk Koudelka. Oznámil to dnes mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Na ústavního soudce navrhne Zeman prorektora Univerzity Karlovy Aleše Gerlocha. Novinářům to po schůzce ústavních činitelů na Hradě řekl předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Osmdesátiletému Křečkovi skončí šestileté funkční období zástupce veřejné ochránkyně práv letos v dubnu. Devětačtyřicetiletý Koudelka se stal poslancem za sociální demokracii v roce 1998, kdy ČSSD vedl Zeman. Senát na zástupkyni ombudsmanky navrhl bývalou ústavní soudkyni a senátorku Elišku Wagnerovou a děkanku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Markétu Seluckou.

"Jsem přesvědčen, že se jedná o veřejně známé osobnosti, které svou dosavadní činností a svými postoji prokázaly, že jsou schopny účinně napomáhat ochraně základních práv a svobod především prosazováním nápravy chybných postupů a rozhodnutí úřadů a dalších institucí ve vztahu k jednotlivcům," sdělil v návrhu kandidátů Zeman.

Prezident Zeman v návrhu uvedl, že oba jím navržení kandidáti splňují zákonné podmínky pro výkon funkce. V případě Koudelky to však není pravda. Veřejný ochránce práv ani jeho zástupce totiž podle zákona nesmějí být členy žádné politické strany, kdežto Koudelka je stále členem ČSSD. S ohledem na splnění zákonných podmínek je ale připraven členství ve straně ukončit, řekl Koudelka ČTK.

Zeman už před pěti lety navrhoval Křečka na funkci ombudsmana. Poslanci ale tehdy dali přednost Anně Šabatové, které skončí mandát omdusmanky v únoru příštího roku.

Senát si zvolil dvě adeptky na zástupkyni veřejného ochránce práv. Jsou jimi bývalá ústavní soudkyně a senátorka Eliška Wagnerová a děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Markéta Selucká. Horní komora si je dnes vybrala v tajné volbě, dala jim přednost před advokátkou Klárou Samkovou.

Wagnerová získala v tajné volbě 41 platných senátorských hlasů ze 72 odevzdaných, Selucká o jeden více. Samková obdržela 19 hlasů, oznámil předseda senátní volební komise Jaroslav Větrovský (za ANO). Wagnerovou nominoval senátor a rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, Seluckou předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil, Samkovou další ze senátorů ODS Tomáš Jirsa.

Posláním ombudsmana, jímž byl koncem roku 2000 na první období zvolen exministr spravedlnosti Otakar Motejl, je chránit občany před nečinností nebo špatným rozhodnutím orgánů státní správy. Pokud ombudsman zjistí, že konkrétní orgán pochybil, je v jeho pravomoci vyzvat jej k nápravě. Může také dávat doporučení na změny právních předpisů. Motejlovou zástupkyní byla Šabatová, jejíž ombudsmanský mandát skončí v únoru příštího roku.

Zeman podle Kubery navrhne na ústavního soudce Gerlocha

Prezident Miloš Zeman navrhne na ústavního soudce prorektora Univerzity Karlovy Aleše Gerlocha. Novinářům to po schůzce ústavních činitelů na Hradě řekl předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Kubera očekává, že horní komora Parlamentu prezidentovu nominaci potvrdí.

"Pozitivní je, že pan prezident nám předloží návrh na ústavního soudce. Podle mého názoru ten návrh bude průchodný v Senátu. Tam žádné spekulace o nějakých obstrukcích z důvodu sporů mezi Senátem a prezidentem nejsou," řekl Kubera.

Potvrdil, že kandidátem je Gerloch, o kterém už dříve spekulovala média. "Je to takové tajemství-netajemství. Je to pan Gerloch. Já jsem opět prosil pana prezidenta, aby přes nějaké spory se Senátem přišel představit svého kandidáta," řekl Kubera. Očekává schválení prezidentovy nominace. "Je to tajná volba, ale podle mého předpokladu bude zvolen," řekl.

Prezident musí Senátu navrhnout nového kandidáta na ústavního soudce poté, co nynější soudce Jan Musil oznámil, že ke konci ledna odejde z funkce ze zdravotních důvodů a kvůli únavě dané věkem a cestováním mezi Brnem a Prahou. Ve čtvrtek by měl na Pražský hrad donést prezidentovi svoji rezignaci.