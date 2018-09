Praha - Prezident Miloš Zeman navštíví 19. až 21. září Německo. Jednat bude s prezidentem Spolkové republiky Německo Frankem-Walterem Steinmeierem, spolkovou kancléřkou Angelou Merkelovou a s braniborským ministerským předsedou Dietmarem Woidtkem. Vyplývá to z vládních podkladů, které má ČTK k dispozici. Financování cesty bude ve středu schvalovat vláda. Cesta bude stát bez nákladů na ochranku a letadlo necelý milion korun.

Český prezident by se měl se svým německým protějškem podle vládních dokumentů zabývat přeshraniční spoluprací, otázkou euroregionů a ekonomickými vztahy a jejich rozšířením. Tématem má být i vnitřní politika obou zemí, reforma Evropské unie, evropský rozpočet, volby do Evropského parlamentu, migrace a vztahy s Ruskem.

Podobná témata budou na programu jednání s Merkelovou. Oba politici mají mluvit o problematice migrace, energetiky, bilaterální ekonomické spolupráce, politické situaci v obou zemích nebo o Rusku a Evropské unii.

V otázce migrace a přijímání uprchlíků se Zeman s Merkelovou rozchází. Německou kancléřku opakovaně za její vstřícný postoj k uprchlíkům veřejně kritizoval. Například minulý týden Zeman v televizi Barrandov v souvislosti s vraždou v německém Chemnitzu řekl, že Merkelové přišly za podporu migrace úroky v podobě kriminality.

Ve stejném pořadu Zeman řekl, že chce s německou kancléřkou mluvit hlavně o obchodní válce mezi USA, Evropskou unií a Čínou nebo o energetice. Na otázku, zda zmíní i problematiku sudetských Němců odvětil, že "možná bude diplomat" a pokud záležitost neotevře Merkelová, on o ní mluvit nebude.

I přes kritický postoj ke krokům Merkelové Zeman řekl, že kancléřka je výrazná osobnost a pokud by nahradila v čele Evropské komise Jeana-Claudea Junckera, on by se "ani nezlobil".

Cesta českého prezidenta do Spolkové republiky naváže na návštěvu premiéra Andreje Babiše z tohoto týdne. Ten se při jednání s Merkelovou shodl, že vztahy obou zemí jsou výborné, i když mají odlišný pohled na přerozdělování uprchlíků.

Zeman po svém letošním znovuzvolení do prezidentského úřadu navštívil nejprve Slovensko a Polsko. Byl také na summitu NATO v Bruselu a na Slovensko zavítal i na konci července při cestě historickým vlakem z Hodonína do slovenských Topoľčianek společně se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou.