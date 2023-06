Prezident Macron ve Francii čelí kritice za to, že vypil pivo na ex

Paříž - Francouzský prezident Emmanuel Macron čelí obvinění z nezodpovědnosti a toxické maskulinity kvůli videu, které ho zachycuje, jak v šatně ragbyového klubu vypil láhev piva během 17 vteřin. Informoval o tom list The Guardian, podle kterého ve Francii vyvolal debatu o pití alkoholu.

Na videu je vidět Maron, jak si v šatně toulouského ragbyového týmu po sobotním vítězství nad La Rochelle na pařížském Stade de France bere láhev piva Corona. Po výzvách, aby pivo vypil do dna, za jásotu trenérů a hráčů láhev vyprázdní, načež s ní hrdě bouchne na pult.

"Toxická maskulinita v politickém vedení na jednom záběru," napsala na twitteru poslankyně za stranu Zelených Sandrine Rousseauová. "Prezident, který sdílí radost 23 hráčů a podílí se na jejich tradicích. To je vše," odpověděl Jean-René Cazeneuve, poslanec Macronovy centristické strany Obnova (Renaissance).

Volba piva Corona - oblíbeného nápoje zesnulého pravicového prezidenta Jacquese Chiraka - vedla ke spekulacím, zda se tím Macron snaží nadbíhat pravici, nebo se pokouší ukázat, že je mužem z lidu po obviněních, že je "mimo".

Když se v březnu, v době krize kolem francouzské důchodové reformy, objevilo video Macrona na pivu v Kinshase, čelil obvinění, že je odtržen od běžných starostí doma.

Většina komentářů se však soustředila na Macronův postoj k alkoholu. Je velkým zastáncem francouzského vinařství a jednou prohlásil, že pravidelně vypije sklenku vína k obědu a další večer. Bylo také vidět, že brání vinařskou a alkoholovou lobby tím, že blokuje pokusy orgánů veřejného zdraví propagovat "suchý leden".

Deník Libération připomněl, že v roce 2018 Macron v rozhovoru pro místní noviny uvedl, že spíše než víno je pro mladé lidi nebezpečné nárazové pití piva a lihovin. Řekl, že existuje problém veřejného zdraví, "když se mladí lidé rychle opíjejí silným alkoholem nebo pivem". Libération napsal, že Macron nyní předvádí své vlastní "vysokorychlostní" pití.

"Prezident má odpovědnost jako vzor, pokud jde o příklad zdravého chování. V tomto případě spojuje sport, večírky a konzumaci alkoholu v kontextu mužného tlaku vrstevníků, kde každý pije trochu moc," řekl stanici BFM TV Bernard Basset z neziskové organizace Association Addictions France. "Je to nevhodné...Můžete to to udělat, ale ne před kamerami," dodal lékař a specialista na závislosti William Lowenstein.