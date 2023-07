Prezident Macron kvůli nepokojům odložil návštěvu Německa

Paříž/Berlín - Francouzský prezident Emmanuel Macron kvůli pokračujícím nepokojům ve své vlasti odložil státní návštěvu Německa, která měla začít v neděli. Podle médií to dnes oznámil úřad spolkového prezidenta v Berlíně. Francií od úterý zmítají násilné nepokoje, které vyvolala smrt 17letého mladíka při policejní kontrole. V pátek se Macron předčasně vrátil ze summitu Evropské unie v Bruselu, aby se stihl zúčastnit jednání meziresortního krizového štábu.

"Francouzský prezident Macron dnes telefonicky hovořil s německým prezidentem (Frankem-Walterem) Steinmeierem a informoval ho o situaci ve své zemi. Prezident Macron požádal o odklad své plánované státní návštěvy Německa," citovala agentura AFP z prohlášení Steimeierova úřadu.

"Návštěva by se měla uskutečnit v náhradním termínu co nejdříve," citovala dále agentura DPA z prohlášení. Steinmeier podle ní nad zrušením návštěvy vyjádřil lítost, ale uvedl, že "plně chápe situaci v sousední zemi". Vyjádřil také naději, že "násilí v ulicích co nejdříve skončí a že se podaří obnovit sociální smír".

Policie ve Francii za čtvrtou noc nepokojů zadržela 1311 lidí, oznámilo dnes dopoledne ministerstvo vnitra. To zároveň za noc na dnešek eviduje kolem 1350 zapálených vozidel a 234 poškozených budov ohněm či jinak. Počet zatčených byl vyšší než o předchozí noci, podle ministra Géralda Darmanina však intenzita násilí polevila.

Nepokoje zmítají Francií od úterní smrti mladíka se severoafrickými kořeny, kterého policie zastřelila, když neuposlechl jejích příkazů při silniční kontrole. Video střelby se následně rychle rozšířilo na sociálních sítích.