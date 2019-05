Prezident Kiska přijíždí na poslední návštěvu ČR - videopřenos

Lány (Kladensko) - Slovenský prezident Andrej Kiska dnes přijíždí na svou poslední oficiální návštěvu Česka. Na lánském zámku ho přijme český prezident Miloš Zeman. Kiska se letos ve volbách neucházel o druhé funkční období a v polovině června prezidentský úřad opustí, nahradí ho Zuzana Čaputová.

První a poslední oficiální zahraniční cesty českých a slovenských prezidentů tradičně míří do druhé země. Kiska už absolvoval podobné rozlučkové cesty do Maďarska, kde byl v polovině dubna, a do Polska, které navštívil před dvěma týdny.

Za poslední měsíc je Kiska v Česku podruhé. Na konci dubna předal řediteli Národního muzea Michalu Lukešovi Řád bílého dvojkříže druhé třídy, který je nejvyšším slovenským státním vyznamenáním pro cizince. Od rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy převzal Zlatou medaili Karlovy univerzity, setkal se také se studenty.

Čaputová, která Kisku vystřídá, by měla na první oficiální návštěvu Česka přijet 20. června, necelý týden po své inauguraci.