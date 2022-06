Prezident jmenuje nové členy bankovní rady, jména dosud nezveřejnil

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě jmenuje nové členy bankovní rady České národní banky (ČNB). Jména nových centrálních bankéřů hlava státu dopředu neoznámila. Sedmičlenná bankovní rada určuje měnovou politiku země a rozhoduje o zásadních měnověpolitických opatřeních.

Na konci června končí mandát guvernérovi ČNB Jiřímu Rusnokovi, viceguvernérovi Tomáši Nidetzkému a členovi bankovní rady Vojtěchu Bendovi. Zeman může Nidetzkému a Bendovi jejich mandát prodloužit, anebo místo nich jmenovat nové členy rady. Ani jeden z nich pozvání na dnešní jmenování neobdržel, řekli v úterý agentuře Reuters.

Dosavadní guvernér ČNB Rusnok už členství v bankovní radě obhajovat nemůže, protože má za sebou už obě povolená funkční období. Jeho nástupcem v čele centrální banky prezident 11. května jmenoval Aleše Michla.

Koho dnes prezident republiky jmenuje do bankovní rady,Hrad dopředu nezveřejnil. Podle neověřených spekulací z poslední doby by se do rady mohla vrátit stávající předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová, která byla členkou rady v letech 2008 až 2014. Jako o dalším členovi rady se spekuluje o Janu Fraitovi, který je nyní ředitelem sekce finanční stability ČNB. Frait už byl také členem rady v letech 2000 až 2006. Dalším jménem, o kterém se spekuluje, je analytička Hospodářské komory Karina Kubelková nebo ekonom Lubor Lacina, který působí v Ústavu financí Mendelovy univerzity.

Příští rok v únoru, těsně před koncem funkčního období prezidenta Zemana, vyprší ještě angažmá v bankovní radě viceguvernérovi ČNB Marku Morovi a členovi rady Oldřichu Dědkovi. Ten na rozdíl od Mory už znovu jmenován být nemůže.