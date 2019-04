Praha - Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě jmenoval 24 nových soudců. Dva z nich, dosavadní státní zástupci Radek Doležel z Nejvyššího státního zastupitelství a Petr Škvain z pražského vrchního státního zastupitelství, by měli zamířit k Nejvyššímu soudu v Brně. Zeman nováčkům popřál aby nebyli líní, kritizoval také dlouhé trvání některých kauz.

"Dnes bych začal citací pana poslance (Jakuba) Michálka, který prohlásil, že soudci jsou líní. Protože, jak víte, já vynikám extrémní zdvořilostí, nikdy bych takový výraz nepoužil. Podle mého názoru soudci jsou nepracovití. Alespoň někteří," řekl novým soudcům Zeman.

Vidět je to podle prezidenta například na kauzách bývalého hejtmana Davida Ratha, H-Systemu nebo také na "chaotickém rozhodování" v případu Lukáše Nečesaného, kterého Vrchní soud v Praze nedávno po mnoha soudních rozhodnutích zprostil obžaloby z vraždy kadeřnice. "Dodal bych, že to vidíme i na rozhodování Ústavního soudu, kde leží celá řada podání, včetně mého, aniž by se tím Ústavní soud laskavě zabýval," uvedl Zeman.

Soudci podle něj nejsou přepracováni a jejich platové ohodnocení není natolik špatné, "aby bylo možné od nich vyžadovat vyšší pracovní výkony". Nováčkům pak Zeman popřál hodně štěstí. "Přeji vám - nebuďte líní," doplnil prezident.

Jmenování se zúčastnil i ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO). Zeman ho pochválil za to, že zbavil taláru libereckého soudce Vladimíra Maxu. Toho v lednu odvolal kárný senát Nejvyššího správního soudu, důvodem byly právě průtahy v řízeních. "Nabídl jsem panu ministru spravedlnosti, že když zbaví taláru ještě dalších 20 soudců ze stejného důvodu, tak že jsem ochoten nad rámec svých povinností jmenovat dalších 20 nových soudců, kteří budou pracovitější a kteří si budou své práce vážit," dodal Zeman.

Mezi dnes jmenovanými soudci mírně převažují muži. Polovina ze skupiny působila jako justiční čekatelé, sedm kandidátů bylo asistenty soudců, dva z nových soudců přišli z advokacie a jeden z tzv. jiné právní praxe.

Pět nováčků zamíří k soudům v působnosti Krajského soudu v Ostravě. Po čtyřech soudcích přibude do obvodů středočeského a ústeckého krajského soudu. Tři posily získají soudy v působnosti Městského soudu v Praze a také Krajského soudu v Hradci Králové. Dva soudci budou pod českobudějovickým krajským soudem a poslední zamíří ke Krajskému soudu v Plzni.

Zeman naposledy jmenoval soudce loni v říjnu, tehdy jich bylo 41. Podle statistik ministerstva spravedlnosti bylo na počátku letošního února činných 3024 soudců.