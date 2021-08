Prezident Ghaní prchal z Kábulu s hromadou peněz, tvrdí ruští diplomaté

Kábul - Afghánský prezident Ašraf Ghaní utíkal podle ruských diplomatů ze země s velkým množstvím peněz, které chtěl přepravit v autech a ve vrtulníku. Napsala to agentura RIA Novosti s odvoláním na mluvčího ruské ambasády v Afghánistánu. Jiný zdroj tuto informaci nepotvrdil. Ria Novosti či server India Today také uvedly, že Ghaní je nyní v Ománu, který to ale popřel. V neděli agentury psaly, že Ghaní utekl do Uzbekistánu či Tádžikistánu.

"Pokud jde o zhroucení afghánského režimu, nejvýstižněji ho charakterizuje to, jak Ghaní uprchl z Afghánistánu. Čtyři auta byla plná peněz. Další se pokusili dostat do helikoptéry, ale všechno se tam nevešlo. Část peněz tak zůstala ležet na rozjezdové dráze," citovala RIA Novosti tiskového tajemníka ruského velvyslanectví v Kábulu Nikitu Iščenka.

Později agentura RIA Novosti s odvoláním na anonymní zdroj napsala, že Ghaní se uchýlil do Ománu. Země ležící na Arabském poloostrově tuto informaci popřela, což však citovaný zdroj odmítl jako samozřejmou "přirozenou reakci". Nezávisle na ruské agentuře napsal i server India Today, že Ghaní je v Ománu, odkud pravděpodobně zamíří do USA.

Zatímco západní státy v čele s USA z Kábulu urychleně evakuují svůj diplomatický personál, ruský velvyslanec v Afghánistánu Dmitrij Žirnov dnes v televizi Rossija 24 pochválil ochranu ruské ambasády početným oddílem bojovníků Tálibánu. "Nyní nás chrání Tálibán, velký oddíl. Udělali na nás velmi dobrý dojem, adekvátní muži, dobře vyzbrojení, postavili se po vnějším obvodu ambasády, tak aby k nám nikdo nemohl proniknout - žádný terorista, žádný šílenec," řekl Žirnov.

Afghánské radikální hnutí Tálibán, které v těchto dnech zemi po 20 letech znovu ovládlo, je přitom v Rusku zakázáno jako teroristická organizace.

Žirnov dnes také upřesnil, že diplomatická mise v zemi pokračuje v práci, část zaměstnanců velvyslanectví ale bude podle ministerstva zahraničních věcí evakuována. O víkendu Moskva tvrdila, že evakuaci zatím nepovažuje za nutnou.