Prezident Duda má na jednání o nové vládě čas, prohlásil šéf jeho kabinetu

Varšava - Prezident Andrzej Duda má na zahájení konzultací o vytvoření nové vlády dost čas, odpovídal dnes šéf prezidentova kabinetu Pawel Szrot polským novinářům na otázky ohledně postupu hlavy státu po nedělních volbách. Szrot podle televize TVN 24 potvrdil, že nového premiéra určí nová parlamentní většina. Dodal ale, že na vytvoření této většiny "si musíme ještě počkat", protože mezi opozičními stranami začínají propukat "první spory", a tak nejspíše chvíli potrvá, než se domluví.

Podle oficiálních výsledků, které dnes zveřejnila státní volební komise, nedělní volby vyhrála dosavadní vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS), ze které pochází i prezident Duda, ale většinu v Sejmu, klíčové dolní komoře parlamentu, získaly opoziční formace: Občanská koalice, Třetí cesta a Nová levice. Tato trojice by mohla vytvořit příští vládu.

Prezident má podle svého spolupracovníka dost času na to, aby postupoval "bez přílišného spěchu", protože volební období stávajícího Sejmu skončí 14. listopadu.

"Zvyklost stanoví, že (nového premiéra) určuje parlamentní většina, ale musíme si ještě počkat na tuto většinu. Zda je, anebo není, to se doopravdy ukáže až v jednacím sále Sejmu. Mezitím máme už co do činění s prvními spory mezi opozičními stranami. Levice se hádá s lidovci. Ti neoficiálně navrhují svého kandidáta na premiéra. Počkejme, vše ukazuje, že to chvilku potrvá," řekl šéf prezidentova kabinetu.

"Politika je tím úsekem reality, ve kterém se pravidelně stávají dříve nepředvídatelné věci," odpověděl na otázku, zda PiS je s to vytvořit vládní koalici a vládnout třetí volební období za sebou.

TVN připomněla, že podle polské ústavy prezident nominuje premiéra, kterým je obvykle osoba, kterou určila parlamentní většina. Podle ústavy prezident nominuje předsedu vlády, který navrhne složení vlády. Prezident pak jmenuje premiéra a ostatní členy vlády během 14 dnů od prvního zasedání Sejmu a přijme jejich přísahu. Premiér během 14 dnů od jmenování předloží Sejmu vládní program se žádostí o důvěru. Tu Sejm schvaluje absolutní většinou hlasů za přítomnosti nejméně poloviny poslanců.

Pokud se tímto způsobem nepodaří jmenovat novou vládu, anebo ta nezíská důvěru Sejmu, pak premiéra zvolí poslanci většinou hlasů za přítomnosti nejméně poloviny poslanců. Prezident pak jmenuje takto zvolenou vládu a přijme přísahu jejích členů.

Kdyby se ani poslancům nepodařilo vytvořit vládu, iniciativa se vrátí do rukou prezidenta. Pokud by nevyšel ani třetí pokus, kdy na rozdíl od předchozích dvou stačí k vyslovení důvěry vládě prostá většina hlasů, prezident musí rozpustit Sejm a vypsat nové volby, dodala TVN 24.

Prezident má svolat první jednání nového Sejmu a Senátu během 30 dnů od voleb. Na prvním zasedání nového Sejmu podává dosavadní premiér demisi, kterou prezident musí přijmout. Odstupující vláda pak plní své povinnosti do vytvoření nového kabinetu, připomněl server Wirtualna Polska.