Prezident Biden dorazil do Londýna na pohřeb královny

Londýn - Americký prezident Joe Biden přiletěl v sobotu pozdě večer do Londýna na pondělní pohřeb královny Alžběty II. Podle britského listu The Guardian neformální jednání šéfa Bílého domu s novou britskou premiérkou Liz Trussovou, původně plánované na dnešek, bylo přesunuto na středu na okraj zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.

Na pondělním pohřbu nejdéle vládnoucí britské panovnice se očekává zhruba 500 hlav států a vlád a členů zahraničních panovnických rodů. Kanadský premiér Justin Trudeau, australský premiér Anthony Albanese a předsedkyně vlády Nového Zélandu Jacinda Ardernová do země již dorazili. Česko bude na pohřbu zastupovat premiér Petr Fiala. Mezi dalšími evropskými hosty budou mimo jiné francouzský prezident Emmanuel Macron, německý prezident Frank-Walter Steinmeier, italský prezident Sergio Mattarella či irský prezident Michael D. Higgins a premiér Micheál Martin. Očekává se, že se mnoho hostů před pohřbem pokloní rakvi s královnou ve Westminsterském paláci a podepíše se do kondolenční knihy.

Hlavním bodem dnešního programu v Londýně v předvečer státního pohřbu bude slavnostní recepce, kterou v Buckinghamském paláci pro zahraniční smuteční hosty pořádá král Karel III. Pro mnoho lídrů to bude jediná příležitost ke společným rozhovorům.

Pondělní státní pohřeb královny Alžběty II. budou v přímém přenosu vysílat televizní stanice BBC, ITV a Sky a smuteční obřad bude možné sledovat mimo jiné ve zhruba 125 kinech po celé Británii. Kinematografická asociace upozornila, že kapacita některých filmových sálů je už zcela rezervována. Pohřeb bude rovněž k vidění na velkoplošných obrazovkách v mnoha parcích, na náměstích i v katedrálách.

Pozvání některých osob na pohřeb vyvolalo pozdvižení. Jde například o saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána, který je obviňován z toho, že nařídil vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu v roce 2018. Korunní princ a jeho vláda toto obvinění odmítají. Snoubenka zavražděného novináře Hatice Cengizová pozvání saúdskoarabského korunního prince na pohřeb a označila za skvrnu na památce zesnulé panovnice. Kritiku vyvolalo také pozvání čínského prezident Si Ťin-pching, jelikož čínská vláda je obviňována ze zločinů proti lidskosti. Si se však pohřbu nezúčastní, místo něj dorazí viceprezident Wang Čchi-šan.

Pozvánku na smuteční obřad neobdrželi zástupci Ruska, Běloruska, Sýrie, Barmy, Venezuely a Afghánistánu. Pouze na úrovni velvyslanců mohou být zastoupeny Írán, Severní Korea a Nikaragua.

Média původně informovala, že Biden s Trussovou se dnes neformálně setkají v Downing Street. List The Guardian ale s odkazem na zástupce obou zemí píše, že schůzka byla přesunuta na středu a lídři tedy budou jednat v New Yorku na okraj zasedání Valného shromáždění OSN. Zdroje z obou zemí tvrdí, že to má umožnit hlubší bilaterální rozhovor a že nejde o důsledek sporů. The Guardian ale v této souvislosti píše, že zatímco Biden s Trussovou sdílí názory pokud jde o tvrdý přístup k Rusku za jeho invazi na Ukrajinu či ohledně postupu proti čínské rozpínavosti, má s ní neshody týkající se Severního Irska.

Takzvaný protokol o Severním Irsku je jedním z pilířů brexitové dohody mezi Británií a EU. Upravuje mimo jiné celní kontroly zboží přepravovaného z britské pevniny do Severního Irska, což má umožnit, aby severoirská hranice s Irskou republikou zůstala otevřená. S argumentem, že protokol je pro britské podniky příliš velkou zátěží, Trussová navrhla jednostranně zrušit některé části dohody. Washington varoval, že podobné kroky "by neprospěly" obchodní dohodě mezi USA a Spojeným královstvím. Očekává se, že Biden, který je hrdý na své irské kořeny, dá najevo odhodlání bránit Velkopáteční dohodu z roku 1998, která ukončila desetiletí násilí mezi katolíky a protestanty v Severním Irsku, a vyzve Trussovou, aby pokračovala v jednání s Bruselem, píše The Guardian.