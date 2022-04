Dnes začíná 28. ročník konference Retail Summit na téma smysluplná budoucnost. Odborníci se budou zabývat tím, jak v obchodě dlouhodobě vyvážit lidskost, udržitelnost a efektivitu. V rámci summitu se představí finalisté soutěže Mastercard Obchodník roku ve speciální kategorii "Inovace roku – Lidskost v obchodě“.

Prezentace finalistů soutěže Mastercard Obchodník roku ve speciální kategorii "Inovace roku – Lidskost v obchodě“ začne ve 12:55. Expertní porota v ní nominovala tři finalisty: Notino, Růžový slon a Coop. Jejich zástupci se budou snažit každý během šesti minut přesvědčit publikum o výjimečnosti svých inovací ve směru k větší lidskosti v obchodě. Publikum následně v hlasování na přímo rozhodne o vítězi této kategorie. Moderovat bude generální ředitel Mastercard pro ČR a SR Michal Čarný.

Finalisté kategorie:

Skupina COOP

Dlouhodobou misí COOP je udržení obchodní obslužnosti a kvality života velké části populace na venkově. COOP operuje mnohdy v malých obcích, kde je prodejna jedinou možností, jak si senioři mohou nakoupit potraviny, ale na druhu stranu se musí vypořádat i s potřebami mladších zákazníků. Aby mohl COOP udržet obchody na venkově a zatraktivnit je pro tak různorodé zákaznické skupiny, nastartoval v posledním období obrovské změny. Na jednu stranu využil těch nejmodernějších technologií, v minulém roce navýšil počet obchodů spojených s e-shopem na 700 a připravil k otevření plně samoobslužnou, v režimu 7/24 fungující prodejnu bez stálé přítomnosti personálu. Na druhou stranu systematicky přebudovává a během roku otevřel několik prodejen spojených s komunitními centry/kavárnami, které slouží jako prostor pro setkávání.

Notino

Notino je pro zákazníky skutečným partnerem, který maximálně ulehčí celou zákaznickou zkušenost: od výběru produktu, inspirace, pomoci a asistence, samotného nákupu až po doručení nebo vrácení. V nelehké pandemické době si Notino e-shop dal za cíl maximálně personifikovat své služby a přinášet zážitky, které zákazníkům co nejlépe nahradí návštěvu kamenných prodejen. Notino vyvinulo řadu inovativních technologií, jako je například virtuální zrcadlo nebo fragrance finder, se kterými mohou zákazníci vybírat produkty z pohodlí svého domova. Zavedlo i zcela nové služby typu discovery boxy a Try It First, které lidem umožní sortiment reálně vyzkoušet, než se rozhodnou jej zakoupit. V loňském roce Notino otevřelo v Brně zážitkovou prodejnu, kde personál lidem pomáhá nejen s výběrem, ale i třeba s diagnostikou pleti nebo vlasů.

Růžový slon

Pandemická doba přinesla nárůst poptávky po uspokojení nejrůznějších lidských potřeb realizovatelných i v lockdownu. Růžový slon dokázal tuto příležitost uchopit a stal se opravdovým leaderem v oblasti prodeje erotických pomůcek, o čemž svědčí přes 30 tisíc nadšeně sdílených uživatelských recenzí. Pozitivním bezprostředním přístupem personálu jak na kamenné prodejně, tak i v online poradenství či při sdílení dvoutisícovky vlastních videí přináší "Sloní parta“ maximální lidskost do prodeje erotického sortimentu. S pochopením, diskrétností i s nabídkou lákavé 13. komnaty.

Experti:Udržitelnost se stala spotřebitelským zájmem, je úkolem pro firmy i stát

Udržitelnost se podle výzkumné agentury GfK stala spotřebitelským zájmem. Téměř každá druhá domácnost ze tří už v minulosti přestala nakupovat výrobky nebo služby, které měly negativní dopad na životní prostředí. Za udržitelné výrobky je podle Svazu a obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) ochotno si připlatit až 70 procent zákazníků. Současnou situaci plnou změn je potřeba nejen u spotřebitelů, ale také u firem a státu využít k obratu přístupu k okolnímu prostředí. Všichni by se měli naučit odpovědnosti. Na konferenci Retail Summit to dnes v pražském Kongresovém centru řekli Hana Říhová z GfK a prezident SOCR Tomáš Prouza..

Lidé v dnešní společnosti jsou podle Říhové ovlivňováni informacemi, ale jsou po nich zároveň lační. Mnohem více než dříve se zabývají původem potravin a jejich složením. Řeší dopady výroby a spotřeby na životní prostředí, hledají smysl spotřeby. Říhová uvedla, že se nejvíce obávají plastového odpadu, následuje změna klimatu a znečištění vod. Pro ochranu životního prostředí však podle dat GfK nedělá společnost dost podle 47 procent lidí. "Udržitelnost je imperativem úspěšných značek," řekla dále Říhová.

Lidé při nákupech hledají podle Říhové rovnováhu mezi fyzickým zdravím a duševní rovnováhou. Každý druhý Čech tak uzpůsobuje nákupy potravin a nápojů zdravotním omezením vlastním nebo členům své rodiny. Zákazníci se zajímají o obsah soli, cukru, laktózy nebo lepku, uvedla Říhová. Doplnila, že na zdravou stravu vědomě dbá 38 procent lidí, čtvrtina cíleně omezuje spotřebu masa.

Například společnost Lidl si dala závazek, že do roku 2025 sníží o pětinu obsah přidaného cukru v prodávaných výrobcích vlastních značek, stejný cíl si dala u soli. Letos chce dosáhnout toho, že veškerý prodávaný čaj bude certifikovaný, stejně jako bavlna v nabízeném sortimentu. Na konferenci to dnes řekl Michal Farník, jednatel řetězce Lidl ČR odpovědný za nákup a marketing.

Trvalá udržitelnost je podle Prouzy součástí strategie zhruba 50 procent firem působících na tuzemském trhu. Neziskové organizace změnily přístup, vedou aktivní kampaně k tématu, snaží se lidi vzdělat. "I stát začíná o udržitelnosti aktivně mluvit a vyžadovat ji," řekl.

Prouza je přesvědčen, že nyní je ideální čas vytvořit strategii udržitelnosti napříč odvětvími. Situace zároveň umožňuje zabývat se odpovědností. Evropa je podle něj nejvíce inovativní částí světa, podnikatelé dokážou vyvinout, vyrobit a prodat produkty s nejvyšší přidanou hodnotou. K těmto krokům je k dispozici také potřebný kapitál, dodal.

V pondělí 4. dubna se v frámci Retail Summitu uskutešnil speciální workshop The best of Czech Promotion Summit v režii marketingové agentury CZECH PROMOTION, která představila to nejlepší ze své interní akademie. Hlavní hvězdou workshopu byl Marian Jelínek, manažer, hokejový trenér a mentální kouč významných českých sportovců, jako jsou Karolína Plíšková nebo Jaromír Jágr.