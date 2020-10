Převrácený kamion na D8 na Litoměřicku zablokoval směr na Německo

Doksany (Litoměřicko) - Téměř sedm hodin je zavřená na 39. kilometru dálnice D8 u obce Brozany nad Ohří na Litoměřicku, kde se převrátil kamion s obilím. Směr na Německo je zavřený, objížďka vede přes exit Doksany. Řidič kamionu utrpěl lehká zranění, do péče ho převzala záchranná služba. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Původně měla být dálnice zprovozněna kolem 17:00. Podle webu policie by měla být silnice uzavřená do 21:00.

"Na místě jsme zajistili protipožární opatření a lehký únik provozních náplní. Nafta zůstala pouze na komunikaci, neunikla nikam do přírodního prostředí," uvedl mluvčí hasičů. Majitel firmy, které patří kamion, zajišťuje náhradní vůz a nakladač, který by obilí přeložil, dodal Rudolf.