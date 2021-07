Převrácení raftu u Českého Šternberka má dvě oběti, muže a dívku

Český Šternberk (Benešovsko) - Mladistvá dívka, kterou dnes po převrácení raftu u Českého Šternberka na Benešovsku přepravil do pražské nemocnice vrtulník, zemřela. Neštěstí tak má dvě oběti. Do nemocnic převezla záchranná služba i dalších pět lidí, kteří byli na převráceném plavidle. Okolnosti události policie prověřuje, některé podrobnosti zveřejní pravděpodobně ve středu. ČTK to řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Člun s šesti lidmi, mezi kterými byli i nezletilí, se převrátil před polednem u jezu. Podle mluvčí se vodáci s plavidlem zřejmě netrefili do propusti. Na místě zasahovali policisté, hasiči i záchranáři, přiletěly i tři záchranné vrtulníky. Muž z jiného raftu skočil do vody, aby pomohl posádce převráceného plavidla, ale již nevyplaval a policisté ho zhruba po hodině našli mrtvého. Šlo o muže narozeného v roce 1992. Mladistvá dívka, kterou po resuscitaci přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice v Praze Motole, zemřela později odpoledne. Další ženu letecká záchranná služba transportovala do jihlavské nemocnice. "Byla při vědomí a stabilizovaná," řekla ČTK mluvčí středočeské záchranné služby Petra Homolová. Zbývající čtyři lidi, z toho tři ženy a jednoho muže, sanitky převezly do benešovské nemocnice. Podle aktuálních informací letos dosud v ČR zemřeli tři vodáci. Kromě dnešních obětí neštěstí nepřežila sjíždění Otavy ve Strakonicích žena, která 4. července spadla do vody z převrácené kánoe. Podařilo se ji oživit, ale později v nemocnici následkům tonutí podlehla. Asociace vodní turistiky a sportů uvádí, že loni zemřelo v zemi při nehodách spojených s vodáctvím osm lidí. Proti roku 2019 je to o šest utonutí více a proti roku 2018 o sedm více. Za nárůstem počtu tragických vodáckých nehod byly zvýšené průtoky v řekách kvůli deštivému létu.