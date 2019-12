Přetahovaná v čele extraligy pokračuje, Liberec přivítá Zlín

Praha - Pondělní zápasy 32. kola hokejové extraligy nabídnou pokračování závodů mezi Libercem a Spartou v čele tabulky. Bílí Tygři převzali na prvním místě štafetu díky sobotní výhře v Litvínově, jež byla už čtrnáctá z posledních 15 utkání. Před Pražany, kteří naopak vyšli dvakrát po sobě naprázdno, mají před domácím kláním se Zlínem dvoubodový náskok. Sparta se touží chytit v souboji s Litvínovem. V přímé bitvě o třetí příčku přivítá Plzeň Mladou Boleslav.

Liberec se pokusí natáhnout sérii 15 zápasů s bodovým ziskem, doma vyhrál sedmkrát za sebou. "Snažíme se hrát jednoduchý hokej. Nehrát moc u nás v pásmu a nevymýšlet vzadu blbiny. Snažíme se rychle otáčet hru, sem tam se nám povede dát gól z přesilovky, padá nám to tam," řekl útočník Lukáš Krenželok.

Nový lídr tabulky z Liberce bude mít ve zlínských Beranech velmi silného protivníka, který čtyřikrát za sebou vyhrál a v sobotu si hladce poradil s Kladnem. Jenže s Tygry to letos Zlínu příliš nejde, v dosavadních zápasech s nimi nezískal ani bod. Na to se ale nedívá brankář Marek Čiliak, pro něhož to bude definitivně poslední zápas za Zlín. "Dal jsem si cíl získat devět bodů ze tří zápasů, takže ještě nějaký úkol mám," konstatoval Čiliak, jehož následně čeká návrat do Brna.

Sparta poslední dvě utkání nezvládla. Po vystoupení v Brně inkasovali Pražané pětkrát také v Hradci Králové. A opět tak zůstali bez bodů. "Postupně jsme se sice zlepšovali, jenže nám dost kluků chybí, což bylo taky znát," řekl trenér Uwe Krupp.

Litvínov se zvedl, už více než měsíc neprohrál dvakrát za sebou. Pokud to chce dodržet, potřebuje uspět v O2 areně. "Sparta hraje urputný hokej, mají šikovné hráče a výbornou přesilovku. My s nimi bodujeme a chceme s tím pokračovat. Musíme z toho dvojzápasu s nimi nějaké body urvat," řekl litvínovský gólman David Honzík a připomněl tak zároveň duel pod širým nebem, který čeká oba tradiční rivaly 4. ledna v Drážďanech.

Třetí Plzeň má stejně jako Sparta za sebou dvě prohraná utkání, naposledy ale Škoda uhrála alespoň bod. Šanci k nápravě představuje duel s Mladou Boleslaví. "Musím ale kluky, kteří hráli, pochválit, protože se vydali ze všech sil. V prodloužení máme v tomto roce hrůzostrašnou bilanci, nechali jsme v nich v sezoně už spoustu bodů a ve Varech jsme v tom pokračovali," řekl asistent trenéra Jiří Hanzlík.

Mladá Boleslav ztrácí na Indiány jediný bod. V sobotu Středočeši nehráli, zápas s Třincem je čeká až 22. ledna. Novou tváří je díky hostování z Liberce brankář Peters. "Poslední zápas v Liberci jsme ztratili v předbrankovém prostoru. Liberec odtud dal dva góly, my jsme tam šance měli také a nedali jsme. V tom se musíme zlepšit," zdůraznil trenér Pavel Patera.

Kometu čeká třetí zápas za sebou v domácím prostředí, Karlovy Vary ale budou nejtěžším oříškem. Mají za sebou šest výher ze sedmi utkání, navíc jsou se stejným počtem bodů nejbližším konkurentem Brna v boji o šestou příčku.

Dobře si to uvědomuje i kapitán Martin Zaťovič. "Výhry nad Spartou a Vítkovicemi jsme už hodili za hlavy, soustředíme se na Vary. Dobře víme, co nám v naší hale provedli minule," připomněl kapitán brněnských hokejistů krutou podzimní porážku 2:7, po níž skončil trenér Petr Fiala. "Momentálně se nacházíme v mnohem lepší pohodě, snad se nic podobného opakovat nebude," doufal Zaťovič.

Hokejisté Karlových Varů se vrátili na vítěznou vlnu díky úspěšně zvládnuté koncovce a boji o druhý bod v prodloužení západočeského derby proti Plzni. "Chtěli jsme se na tu vítěznou vlnu vrátit, protože nikdo nechce natahovat sérii porážek. Dokázali jsme to. A zase jsme si trochu zvedli sebevědomí před odjezdem do Brna. Ani tam nás nečeká lehký zápas, my si tam ale jdeme pro body," prohlásil odhodlaně útočník Dávid Gríger.

Kladno zakončí důležitý trojboj s týmy na hraně desítky zápasem proti Olomouci. Po výhře 2:1 nad Vítkovicemi schytali Rytíři výprask 0:6 ve Zlíně. Hanáci zase odevzdali doma body posledním Pardubicím (1:2).

S napětím se čeká na návrat Jaromíra Jágra do domácí sestavy. Majitel klubu původně věřil, že by mohl naskočit zpět do týmu již proti Ostravanům. "Jarda to zkoušel při ostrém tréninku, ale na zápas se ještě necítil," vysvětlil jeho neúčast ve Zlíně kladenský kouč David Čermák.

Poslední Pardubice vyzvou v souboji nejhorších celků ligy třinácté Vítkovice, na něž ztrácejí dva body. "Musíme potvrdit úspěch z Olomouce. Teď jsme sice poslední, ale brzy už poslední být nemusíme," připomněl útočník Vladimír Svačina, posila Východočechů z Brna.

Ostravané přes dobrý výkon podlehli Kometě před jejími diváky 1:3. "Herně jsme se tak silnému soupeři, kterým Brno je, vyrovnali. Podali jsme skvělý výkon při hře pět na pět, za to se body ale nedávají," řekl trenér Vítkovic Mojmír Trličík.

Třinec, který dál hájí české barvy na Spenglerově poháru v Davosu, si zápas tohoto kola předehrál již 22. října. Obhájce titulu prohrál na ledě Hradce Králové 0:1 po samostatných nájezdech.

Statistické údaje před pondělním 32. kolem hokejové Tipsport extraligy: HC Škoda Plzeň (3.) - BK Mladá Boleslav (4.). Začátek zápasu: 17:00 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:4, 3:4 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 29 zápasů/53 bodů (27 branek + 26 asistencí) - Pavol Skalický 31/29 (12+17). Statistiky brankářů: Dominik Frodl průměr 2,44 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,85 procenta a pětkrát udržel čisté konto, Kristián Kolář 0 a 100 - Gašper Krošelj 2,15, 92,39 a třikrát udržel čisté konto, Justin Peters 3,50 a 88,18, Radek Haas 4,17 a 88,73. Zajímavosti: - Plzeň prohrála čtyři z posledních šesti zápasů, ale jen ve dvou z nich vyšla bodově naprázdno. - Mladá Boleslav prohrála pět z minulých sedmi duelů a čtyřikrát z toho nedosáhla ani na bod. - Bruslařský klub vyhrál tři z uplynulých čtyř vzájemných zápasů. Plzeň v soubojích s Mladou Boleslaví bodovala v pěti z minulých šesti duelů a z toho třikrát vyhrála. - Plzeňský útočník Milan Gulaš oslaví v pondělí 34. narozeniny. Rytíři Kladno (11.) - HC Olomouc (10.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3 v prodl., 3:1. Nejproduktivnější hráči: Brady Austin 31/20 (9+11) - Zbyněk Irgl 30/22 (10+12). Statistiky brankářů: Denis Godla 2,80, 91,37 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Cikánek 4,66 a 86,06, Adam Brízgala 5,00 a 85,00 - Jan Lukáš 2,63, 91,14 a jednou udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,69 a 90,83. Zajímavosti: - Kladno doma třikrát za sebou naplno bodovalo a byly to pro Rytíře jediné tři výhry z posledních deseti utkání. - Olomouc venku dvakrát za sebou nebodovala a vyhrála mimo svůj led jediný z posledních pěti duelů. - Slovenský útočník Marek Hovorka z Kladna může sehrát 300. zápas v české extralize. Bílí Tygři Liberec (1.) - PSG Berani Zlín (9.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 6:4, 4:3. Nejproduktivnější hráči: Libor Hudáček 27/29 (12+17) - Antonín Honejsek 31/25 (6+19). Statistiky brankářů: Dominik Hrachovina 1,47, 94,59 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,62, 89,68 a jednou udržel čisté konto - Libor Kašík 3,07 a 89,97, Daniel Huf 2,73, 90,83 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Liberec bodoval patnáctkrát za sebou a z toho čtrnáctkrát vyhrál. Získal při této sérii 41 z 45 možných bodů. Naprázdno vyšel naposledy 27. října, kdy podlehl doma Hradci Králové 2:3. - Berani vyhráli čtyřikrát za sebou a bodovali šestkrát v řadě, přičemž jen jednou při této sérii prohráli. - Bílí Tygři vyhráli šest z posledních sedmi vzájemných soubojů. - Do sestavy Liberce se může po odpykání dvouzápasového disciplinárního trestu za faul na obránce Sparty Tomáše Dvořáka vrátit útočník Jaroslav Vlach. HC Dynamo Pardubice (14.) - HC Vítkovice Ridera (13.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 2:3 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Radoslav Tybor 27/23 (15+8) - Roberts Bukarts 26/26 (10+16). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl 2,50 a 92,04, Pavel Kantor 3,91 a 87,18 - Miroslav Svoboda 2,77, 92,44 a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 4,59 a 85,71. Zajímavosti: - Pardubice po čtyřech porážkách zabraly a vyhrály v sobotu v Olomouci 2:1. Na pátý pokus se tak dočkal prvního vítězství nový kouč Dynama Milan Razým. - Vítkovice prohrály třikrát za sebou a zvítězily jen dvou z uplynulých jedenácti zápasů. - Ostravany čeká čtvrtý ze série sedmi zápasů venku, neboť v jejich domácí Ostravar Aréně se koná mistrovství světa hokejistů do 20 let. - Vítkovice vyhrály ve vzájemných zápasech šestkrát za sebou a ztratily jediný bod. Pardubice uspěly naposledy loni 23. ledna, kdy zvítězily doma 5:3. HC Kometa Brno (7.) - HC Energie Karlovy Vary (6.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3, 2:7. Nejproduktivnější hráči: Petr Holík 31/33 (11+22) - Tomáš Rachůnek 31/33 (13+20). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,73, 91,32 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 6,00 a 77,78 - Filip Novotný 2,31, 92,94 a jednou udržel čisté konto, Jan Bednář 3,45, 90,69 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kometa sehraje poslední ze série tří domácích duelů. Ve čtvrtek zdolala Spartu 5:3 a v sobotu porazila Vítkovice 3:1. Předtím uhrála z pěti vystoupení venku v řadě jen jednu výhru. - Energie vyhrála šest z posledních sedmi zápasů, venku ale dosáhla jen na jednu výhru z uplynulých čtyř utkání. - Brňané vyhráli tři z posledních čtyř vzájemných utkání. Po domácí porážce s Karlovými Vary 2:7 ze 17. listopadu skončil na lavičce Komety trenér Petr Fiala a do role hlavního kouče se vrátil majitel klubu Libor Zábranský. - Karlovarský útočník Petr Koblasa může sehrát 400. zápas v extralize. HC Sparta Praha (2.) - HC Verva Litvínov (12.). Začátek zápasu: 18:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:4 v prodl., 4:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Jiří Smejkal 30/24 (10+14) - Jakub Petružálek 29/25 (6+19). Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,12, 92,84 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,53 a 91,14 - Jaroslav Janus 3,24 a 90,19, David Honzík 3,01 a 90,12. Zajímavosti: - Sparta prohrála pět z posledních sedmi zápasů, doma ale dvakrát za sebou zvítězila. - Litvínov venku prohrál šest z uplynulých sedmi zápasů. - Pražané ve vzájemných utkáních vyhráli čtyřikrát za sebou. - Litvínov se Spartou se utká znovu hned v sobotu 4. ledna v utkání pod širým nebem v Drážďanech. - Do sestavy Sparty se po odpykání třízápasového trestu za faul na libereckého obránce Lukáše Dernera může vrátit zadák Jan Košťálek.