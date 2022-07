Přestupy v NHL: Zacha míří do Bostonu, Rutta se upsal Pittsburghu

Boston - Český hokejový útočník Pavel Zacha poprvé v NHL mění dres a míří z New Jersey do Bostonu. Bruins podle kanadské televizní stanice TSN získali pětadvacetiletého rodáka z Brna výměnou za finského forvarda Erika Haulu. Zacha je po konci tříletého kontraktu na 6,75 milionu dolarů chráněným volným hráčem a bude v novém působišti jednat o smlouvě. Osmnáctiletý obránce David Jiříček podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Columbusem. Brankář David Rittich uzavřel jako nechráněný volný hráč roční kontrakt na 900 tisíc dolarů s Winnipegem. Útočník Dominik Kubalík v NHL poprvé mění dres. Po třech letech v Chicagu bude hrát za Detroit. Obránce Jan Rutta opouští Tampu Bay, na tři roky se upsal Pittsburghu

Devils si jej vybrali v roce 2015 jako šestku draftu. V uplynulé sezoně vytvořil Zacha 36 body a 21 asistencemi ze 70 zápasů svá maxima v kariéře v NHL. Střelecky si vedl lépe v ročníku 2020/21, kdy dal v 50 duelech 17 branek.

V NHL má na kontě 386 utkání a 179 bodů za 69 tref a 110 asistencí. V play off odehrál pět utkání, v kterých nebodoval. Účastník tří mistrovství světa dvacítek a stejného počtu světových šampionátu osmnáctek v dospělé reprezentaci dosud nehrál.

Jednatřicetiletý Haula má ještě na nadcházející ročník platnou dvouletou smlouvu na 4,75 milionu dolarů. V uplynulé sezoně si v 78 duelech za Bruins v základní části připsal 44 bodů za 18 gólů a 26 přihrávek. V sedmi duelech play off jednou skóroval a zaznamenal dvě asistence.

V NHL absolvoval bývalý hráč Minnesoty, Vegas, Caroliny, Floridy a Nashvillu 534 utkání a nasbíral 240 bodů (112+128). V 61 duelech bojů o Stanleyův pohár zaznamenal 30 bodů (12+18).

Obránce Rutta opouští Tampu Bay, na tři roky se upsal Pittsburghu

Český hokejový obránce Jan Rutta se v NHL loučí s Tampou Bay a míří do Pittsburghu, s kterým podepsal jako nechráněný volný hráč tříletou smlouvu na 8,25 milionu dolarů. Na oficiálním webu Penguins to uvedl generální manažer Ron Hextall. Rutta v letech 2020 a 2021 získal s Lightning Stanleyův pohár. Letos prohrál floridyský tým ve finále s Coloradem.

Tampě Bay se nepodařilo udržet Ruttu po skončení dvouleté smlouvy na 2,6 milionu dolarů. Jednatřicetiletý odchovanec Písku si v uplynulé sezoně připsal v 76 zápasech 18 bodů za tři branky a 15 asistencí. V 17 duelech play off nasbíral pět bodů za gól a čtyři přihrávky.

Do NHL odešel Rutta z extraligového Chomutova v roce 2017, kdy podepsal jako nedraftovaný volný hráč roční dvoucestnou smlouvu s Chicagem. Hned se probojoval do prvního týmu a za první tři zápasy měl na kontě čtyři body za dvě branky a stejný počet asistencí. První ročník zakončil s bilancí 20 bodů (6+14) z 57 utkání.

V NHL odehrál účastník dvou mistrovství světa 238 utkání a nasbíral 61 bodů za 12 branek a 49 asistencí. V play off má na kontě 49 duelů a 11 bodů za tři góly a osm přihrávek. Tampa Bay jej získala z Chicaga v lednu 2019 spolu s výběrem v sedmém kole draftu výměnou za kanadského zadáka Slatera Koekkoeka a volbu v pátém kole draftu.

Obránce Jiříček podepsal tříletou smlouvu s Columbusem

Osmnáctiletý obránce David Jiříček podepsal v NHL tříletou nováčkovskou smlouvu s Columbusem. Bronzový medailista z květnového seniorského mistrovství světa ve Finsku byl minulý týden draftován jako šestý hráč v pořadí a byl nejvýše umístěným českým hokejistou.

Podle zámořských médií si Jiříček, který je momentálně na kempu Columbusu, může vydělat každý rok maximálně 950.000 dolarů.

Hráčův agent Michal Sivek v rozhovoru pro web iSport.cz uvedl, že momentálně není rozhodnuto, zda bude Jiříček příští sezonu působit v zámoří nebude bude pokračovat v extraligové Plzni.

"Záleží, jak se David předvede v září na kempu. Podle toho se všechno bude odvíjet a Columbus si určí cestu. Pokud by si rovnou nevybojoval místo v NHL, variant je určitě víc, ať farma, Plzeň, nebo i třeba něco jiného. Ale to všechno se bude řešit opravdu až v návaznosti na to, jak dopadne kemp," řekl Sivek.

Jiříček má za sebou dvě plnohodnotné sezony v extraligové Plzni. V posledním ročníku, které ale poznamenalo jeho zranění na juniorském světovém šampionátu, odehrál v nejvyšší domácí seniorské soutěži 29 zápasů, vstřelil pět branek a přidal šest asistencí.

Útočník Kubalík se přesouvá do Detroitu

Hokejový útočník Dominik Kubalík v NHL poprvé mění dres. Po třech letech v Chicagu bude hrát za Detroit, se kterým podepsal dvouletou smlouvu s platem 2,5 milionu dolarů ročně.

Šestadvacetiletý hráč je po Filipu Hronkovi a Jakubu Vránovi třetím Čechem na soupisce Red Wings. V minulé sezoně za klub hrál i Filip Zadina, kterému ale skončila smlouva a je chráněným volným hráčem.

Kubalík se do NHL přesunul v roce 2019 ze Švýcarska. V uplynulé sezoně odehrál 78 zápasů s bilancí 15 branek a 17 asistencí. Chicago podruhé za sebou nepostoupilo do play off a tento týden oznámilo, že plzeňskému odchovanci nenabídne novou smlouvu. Celkem má Kubalík v NHL z 202 zápasů na kontě 116 bodů za 62 gólů a 54 přihrávek.

Brankář Rittich se vrací z Nashvillu do Kanady, bude působit v Winnipegu

Český hokejový brankář David Rittich uzavřel v NHL jako nechráněný volný hráč roční kontrakt na 900 tisíc dolarů s Winnipegem. Po ročním působení v Nashvillu se devětadvacetiletý odchovanec Jihlavy vrací z USA do Kanady, kde už chytal za Calgary a Toronto. V týmu Jets doplní americkou jedničku Connora Hellebuycka.

Rittich v uplynulé sezoně odchytal za Nashville v konkurenci Fin Juuseho Sarose jen 17 utkání s průměrem 3,57 obdržené branky na zápas a s úspěšností zákroků 88,6 procenta. V play off nastoupil jen v úvodním utkání 1. kola proti pozdějšímu šampionovi Coloradu a v 16. minutě po pěti inkasovaných brankách ze 13 střel střídal.

Rittich působí v NHL od roku 2016, kdy se upsal jako nedraftovaný volný hráč Calgary a zamířil do Severní Ameriky z extraligové Mladé Boleslavi. Postupně se prosadil na pozici jedničky Flames, odkud jej ale vytlačil Švéd Jacob Markström. Loni v dubnu putoval Rittich do Toronta, za které si zachytal jen čtyřikrát. Jeho hlavním úkolem bylo krýt záda jedničce Jacku Campbellovi.

V NHL Rittich absolvoval 151 utkání s průměrem 2,90 inkasované branky na zápas a úspěšností 90,5 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto. V play off odchytal účastník Utkání hvězd NHL z roku 2020 ve dvou zápasech jen necelých 32 minut, má průměr 15,17 obdržené branky a úspěšnost 63,6 procenta.

Talentovaný Slafkovský podepsal smlouvu s Montrealem

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Montrealem, který jej letos draftoval jako jedničku do NHL. Osmnáctiletý talent, který v uplynulé sezoně startoval na olympijských hrách i mistrovství světa, si podle webu capfriendly.com každý rok může vydělat maximálně 950.000 dolarů. Součástí smlouvy jsou pro každou sezonu i bonusy ve výši 3,595 milionu dolarů. Kontrakt tak Slafkovskému umožňuje celkový příjem 13,35 milionu dolarů.

Slafkovský byl v únoru na olympiádě v Pekingu ještě jako sedmnáctiletý vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje. Slováci získali v Číně bronz a slavili první medaili pod pěti kruhy. Slafkovský, který poslední tři sezony hokejově rostl ve finském klubu TPS Turku, k historickému úspěchu pomohl sedmi góly ve stejném počtu zápasů.

Na světovém šampionátu odchovanec Košic, který v mládežnickém věku rok hrál v Hradci Králové, zaznamenal v osmi zápasech tři branky a šest asistencí.

Burakovsky opouští Colorado, bude hrát za Seattle

Švédský hokejový útočník André Burakovsky, které v minulé sezoně pomohl Coloradu k zisku Stanleyova poháru, bude v NHL hrát za Seattle. Sedmadvacetiletý hráč v novém působišti podepsal pětiletou smlouvu na 27,5 milionu dolarů. Kkub také uzavřel tříletý nováčkovský kontrakt se čtyřkou letošního draftu Shanem Wrightem.

Burakovsky, který vyhrál Stanleyův pohár už v roce 2018 v dresu Washingtonu, opouští Colorado po třech sezonách. V posledním ročníku v 80 zápasech základní části nastřílel 22 branek a přidal 39 asistencí. V play off odehrál 12 utkání s bilancí tří gólů a pěti přihrávek.

Rodák z rakouského Klagenfurtu v NHL zatím odehrál 519 zápasů a získal 295 bodů (123+172), v 93 utkání play off přidal 47 bodů (20+27).

Osmnáctiletý Wright byl dlouho považován za jedničku letošního výběru talentů, nakonec se však dostal na řadu překvapivě až jako čtvrtý, když vybíral nejmladší klub NHL Seattle.

Wright v poslední sezoně v roli kapitána odehrál za tým Kingston Frontenacs v juniorské OHL 63 zápasů základní části a připsal si 94 bodů (32+62). V play off přidal za 11 startů tři góly a 11 nahrávek.

Útočník Thomas podepsal osmiletou smlouvu se St. Louis

Kanadský hokejový útočník Robert Thomas podepsal osmiletou smlouvu s týmem St. Louis Blues. Podle zámořských médií si třiadvacetiletý vítěz Stanleyova poháru z roku 2019 vydělá celkem 64 milionů dolarů.

Juniorský mistr světa z roku 2018 v NHL dosud hrál jen za St. Louis, které jej draftovalo v roce 2017 v prvním kole jako celkově dvacátého hráče. V minulé sezoně, své nejvydařenější v soutěži, nasbíral v 72 zápasech základní části 77 bodů za 20 branek a 57 asistencí. Ve 12 utkáních play off přidal dva góly a čtyři asistence.

Kane bude pokračovat v Edmontonu

Hokejový útočník Evander Kane bude v NHL i nadále hájit barvy Edmontonu. Dnes při otevření trhu se tak nestane volným hráčem. Kane potvrdil na sociálních sítích, že s Oilers uzavřel čtyřletý kontrakt na celkem 20,5 milionu dolarů.

Třicetiletý Kanaďan podepsal v květnu 2018 sedmiletou smlouvu se San Jose, jenže v Sharks vyhlášený potížista zkraje roku skončil. Nejprve dostal Kane v říjnu zákaz startu v 21 zápasech za falšování dokladů o očkování. Sharks ho poté poslali do svého farmářského týmu.

V prosinci pak údajně po pozitivním testu na koronavirus odcestoval z Kalifornie do svého domu ve Vancouveru, čímž by porušil pravidla AHL. Vedení San Jose hráče nabídlo ostatním klubům NHL a následně mu vypovědělo smlouvu. Údajné porušení opatření proti covidu-19 vyšetřovala i NHL, ale uzavřela ho kvůli nedostatku důkazů a hráče netrestala.

Oilers koncem ledna podepsali s Kanem roční smlouvu s minimální mzdou 750.000 dolarů. V kanadském celku se mu dařilo, ve 43 zápasech základní části zaznamenal 39 bodů za 22 branek a 17 asistencí a v play off oslnil 13 góly v 15 utkáních, vedle toho přidal čtyři nahrávky. Spolu s Nathanem MacKinnonem z Colorada byl nejlepším střelcem vyřazovacích bitev. Oilers v nich položili na lopatky až právě Avalanche ve finále Západní konference.

"Zásadní roli při mém rozhodování sehrálo, jakou mi dal Edmonton před sedmi měsíci příležitost. Zároveň však chci být součástí týmu, který vyhraje Stanley Cup. Toužím vyhrávat. A věřím, že po podpisu tohoto kontraktu se klubu podaří doplnit i další správné dílky do celé skládačky, abych mého cíle v podobě celkového triumfu mohl dosáhnout," řekl Kane.

Čtyřka draftu z roku 2009 odehrála dosud v základní části NHL 812 zápasů s bilancí 545 bodů (286+259). Ve 44 bitvách play off přidal Kane 30 bodů (19+11). Vedle San Jose a Edmontonu hrál také za Atlantu i Winnipeg, kam se klub přestěhoval, a Buffalo.

Tampa Bay si pojistila služby obránců Černáka, Sergačova a útočníka Cirelliho

Slovenský obránce Erik Černák, ruský bek Michail Sergačov a kanadský centr Anthony Cirelli uzavřeli nové osmileté smlouvy s hokejovou Tampou Bay, která si pojistila jejich služby až do konce sezony 2030/31. Černákovi nový kontrakt s vítězem Stanleyova poháru z let 2020 a 2021 a letošním finalistou zaručuje 41,60 milionu dolarů, Sergačovovi 68 milionu dolarů a Cirellimu 50 milionu dolarů. Jako nechráněný volný hráč podepsal s Lightning roční smlouvu na tři miliony dolarů americký zadák Ian Cole, který v uplynulé sezoně působil v Carolině.

Pětadvacetiletému Černákovi vyprší za rok tříletá smlouva na 8,85 milionu dolarů a mohl se po jejím konci stát chráněným volným hráčem. Odchovanec Košic má v NHL na kontě 226 utkání a 59 bodů za 16 branek a 43 asistencí. V 73 zápasech play off si připsal 19 bodů za dvě trefy a 17 přihrávek. Černáka draftovalo v roce 2015 ve 2. kole na 43. pozici Los Angeles, za které ale v NHL nenastoupil. V únoru 2017 jej Kings vyměnili spolu se slovenským gólmanem Peterem Budajem a právem výběru v sedmém kole draftu za brankáře Bena Bishopa a pozici v 5. kole draftu.

Čtyřiadvacetiletý Sergačov má ještě na nadcházejí sezonu platný tříletý kontrakt na 14,4 milionu dolarů. V roce 2016 si jej vybral jako devítku draftu Montreal, za který sehrál jen čtyři zápasy hned v nadcházejícím ročníku. V polovině června 2017 jej Lightning získali spolu s výběrem ve 2. kole draftu v roce 2018 za útočníka Jonathana Drouina a pozici v 6. kole draftu 2018. V NHL Sergačov sehrál 362 utkání s bilancí 174 bodů za 36 branek a 138 asistencí. V bojích o Stanleyův pohár nasbíral v 92 duelech 30 bodů (8+22).

Stejně starého Cirelliho, kterému ještě platí tříletá smlouva na 14,4 milionu, draftovala Tampa Bay v roce 2015 ve 3. kole na 72. místě. V NHL zaznamenal v 294 zápasech 159 bodů za 66 gólů a 93 přihrávek. V 92 utkáních play off si připsal 34 bodů (14+20).

Třiatřicetiletému Coleovi skončil roční kontrakt na 2,9 milionu dolarů. Dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru s Pittsburghem z let 2016 a 2017 v NHL hrál i za St. Louis, Columbus, Colorado a Minnesotu a v 670 utkáních nasbíral 165 bodů za 29 tref a 136 asistencí. V 110 duelech play off přidal 26 bodů (2+24).

Ruský hokejový útočník Michejev se stěhuje do Vancouveru

Ruský hokejový útočník Ilja Michejev mění poprvé v NHL dres. Sedmadvacetiletý hráč po třech letech v Torontu podepsal čtyřletou smlouvu s Vancouverem, která mu garantuje celkový plat 19 milionu dolarů.

Odchovanec Omsku má za sebou nejvydařenější sezonu v NHL. V 53 zápasech základní části nasbíral 32 bodů za 21 branek a 11 asistencí. V sedmi utkáních play off přidal účastník mistrovství světa v roce 2018 dva góly a dvě asistence.

Kuemper bude po konci v Coloradu chytat za Washington

Hokejový brankář Darcy Kuemper, který v minulé sezoně NHL výrazně pomohl Coloradu k zisku Stanleyova poháru, bude nově chytat za Washington. Dvaatřicetiletý kanadský gólman podepsal s Capitals pětiletou smlouvu na 26,25 milionu dolarů.

Colorado se pro příští sezonu rozhodlo vsadit na Pavla Francouze a Alexandara Georgijeva, kterého získalo z New York Rangers. Kuemper musel Avalanche opustit i s ohledem na platový strop a finanční možnosti Colorada.

V denverském klubu chytal jen jednu sezonu. V základní části nastoupil do 57 zápasů s průměrem 2,54 inkasovaných branek na utkání a úspěšností 92,1 procenta. V play off přidal dalších 16 startů (průměr 2,57 a úspěšnost 90,2).

Loňský mistr světa v NHL odchytal včetně play off přes 300 zápasů za Minnesotu, Los Angeles, Arizonu a Colorado. Ve Washingtonu nahradí i Vítka Vaněčka, kterého klub vyměnil do New Jersey.

Obránce Manson a útočníci Helm a Lehkonen pokračují v Coloradu

Hokejový obránce Josh Manson a útočníci Darren Helm s Artturim Lehkonenem budou i nadále hrát v NHL za Colorado, kterému letos pomohli k triumfu ve Stanleyově poháru. Manson podepsal s Avalanche novou čtyřletou smlouvu, která mu zajišťuje celkem 18 milionů dolarů. Helm se domluvil na podmínkách ročního kontraktu s platem 1,25 milionu dolarů a Lehkonen podepsal pětiletou smlouvu na 22,5 milionu dolarů.

Třicetiletý Manson přišel do Colorada v průběhu sezony z Anaheimu. V základní části odehrál za oba týmy dohromady 67 zápasů s bilancí šesti gólů a deseti asistencí. V play off ve 20 utkáních za Avalanche vstřelil tři branky a přidal pět asistencí. V NHL včetně play off odehrál přes 500 zápasů.

O pět let starší Helm přišel do Colorada před rokem z Detroitu, se kterým do té doby spojil celou svou kariéru v NHL a v roce 2008 získal i Stanleyův pohár. Juniorský mistr světa z roku 2007 v uplynulé sezoně nasbíral v základní částí 15 bodů (7+8) v 68 zápasech základní části, v play off přidal dva góly a tři asistence ve 20 utkáních. V NHL již odehrál včetně vyřazovací části přes 900 zápasů.

Sedmadvacetiletý Lehkonen posílil Colorado stejně jako Manson v průběhu sezony, v březnu byl vyměněn z Montrealu. Juniorský mistr světa z roku 2014 v základní části nasbíral 38 bodů (19+19) v 74 zápasech. Ve 20 duelech play off přidal osm branek a šest přihrávek. Celkově odehrál v NHL finský reprezentant téměř 500 utkání.

Giroux bude hrát za Ottawu

Kanadský hokejový útočník Claude Giroux bude v NHL hrát za Ottawu. Bývalý dlouholetý kapitán Philadelphie se podle informací kanadské televizní stanice TSN domluvil se Senators na tříleté smlouvě na 19,5 milionu dolarů.

Čtyřiatřicetiletý Giroux byl v průběhu uplynulé sezony vyměněn z Philadeplhie do týmu Floridy, se kterou se chtěl pokusit vyhrát Stanleyův pohár. Panthers ovládli základní část, ve druhém kole play off ale prohráli s Tampou Bay. Giroux za Floridu odehrál včetně play off 28 zápasů, ve kterých nasbíral 31 bodů za šest branek a 25 asistencí.

Bývalý juniorský mistr světa, který s kanadskou seniorskou reprezentací ovládl Světový pohár v roce 2016 a ve stejné sezoně získal na mistrovství světa stříbro, odehrál v NHL 1018 zápasů s bilancí 294 branek a 629 asistencí. V play off přidal 28 gólů a 54 asistencí v 95 duelech. Před výměnou na Floridu hrál jen za Philadelphii.

Brankář Campbell bude chytat v Edmontonu

Brankář Jack Campbell bude v NHL působit v Edmontonu. Třicetiletý Američan podepsal s Oilers podle kanadské televizní stanice TSN pětiletou smlouvu na 25 milionů dolarů.

Campbell naposledy chytal v Torontu, v kanadském klubu ale skončil stejně jako Petr Mrázek, jehož vedení Maple Leafs vyměnilo minulý týden do Chicaga. Novou jedničkou Toronta by se měl stát Matt Murray, klub navíc angažoval i Rusa Ilju Samsonova.

Campbell bude v NHL chytat za čtvrtý klub. Začal v Dallasu, poté působil v Los Angeles a Torontu. V uplynulé sezoně zasáhl do 49 zápasů Maple Leafs s průměrem 2,64 inkasovaných branek na utkání a úspěšností 91,4 procenta. V play off absolvoval sedm duelů.

Juniorský mistr světa z roku 2010, který se seniorskou reprezentací získal o pět let později bronz na MS, v NHL doposud včetně play off odchytal 149 zápasů.

Trocheck bude hrát za NY Rangers

Hokejový útočník Vincent Trocheck se v NHL stal hráčem New York Rangers. Devětadvacetiletý Američan se s klubem dohodl na sedmileté smlouvě, která mu podle zámořských médií zaručuje 39,375 milionu dolarů.

Juniorský mistr světa z roku 2013 hrál naposledy za Carolinu, v jejímž dresu v 81 zápasech základní části nasbíral 51 bodů za 21 branek a 30 asistencí. Šest gólů a čtyři asistence přidal ve 14 utkáních play off.

Celkově má Trocheck na svém kontě v NHL 555 zápasů a 378 bodů (150+228). Ve 33 utkáních play off nasbíral 16 bodů (8+8). Vedle Caroliny hrál za Floridu, která jej v roce 2011 draftovala ve třetím kole.

Brankář Talbot míří z Minnesoty do Ottawy výměnou za Gustavssona

Brankář Cam Talbot zamířil z Minnesoty do Ottawy výměnou za švédského gólmana Filipa Gustavssona. Klub Wild k ní sáhl jen pět dnů poté, co uzavřel dvouletou smlouvu s Marcem-Andrem Fleurym, jehož přivedl ve druhé polovině března z Chicaga, a pouhý den poté, co Senators poslali do Toronta brankáře Matta Murrayho.

Před pětatřicetiletým Talbotem je poslední rok z tříletého kontraktu na celkem 11 milionů dolarů, jež podepsal právě s Minnesotou v říjnu roku 2020. V uplynulé sezoně nastoupil do 49 zápasů, vychytal 32 vítězství, v průměru inkasoval 2,76 gólu na zápas při úspěšnosti zákroků 91,1 procenta a třikrát udržel čisté konto.

Od Fleuryho příchodu se oba gólmani o zápasy dělili, ale na play off dostal před Talbotem přednost. Nyní čeká Talbota boj o pozici týmové jedničky s Antonem Forsbergem, jenž podepsal v březnu se Senators tříletou smlouvu s celkovým příjmem 8,25 milionu dolarů.

"Cam je zkušený brankář a zajistí nám větší stabilitu na pozici brankáře do příští sezony. Minnesotě pomohl dostat se do play off v každé ze dvou sezon, které s Wild prožil. S Antonem Forsbergem vytvoří pro nadcházející rok velmi dobrý tandem," uvedl generální manažer Senators Pierre Dorion.

Talbot už v NHL nastoupil do 396 zápasů základní části. Pomohl k 201 výhrám, v průměru obdržel 2,63 branky na zápas a měl úspěšnost 91,5 procenta. Ve 27 utkáních uhájil nulu. V play off zasáhl do 33 utkání s průměrem 2,51 a úspěšností 92,1, šestkrát dochytal s čistým štítem. Vedle Wild oblékal také dres New York Rangers, Edmontonu, Philadelphie a Calgary.

Čtyřiadvacetiletý Gustavsson má zatím za sebou jen dvě sezony v Ottawě, během nichž nastoupil do 27 duelů. Vychytal 10 vítězství při průměru 3,12 a úspěšnosti zásahů 90,5 procenta.

Nechránění volní hráči mezi českými hokejisty: Ondřej Palát útočník Tampa Bay 5,300.000 Dominik Kubalík útočník Chicago 4,000.000 Dmitrij Jaškin útočník Arizona 3,200.000 Michal Kempný obránce Washington 2,200.000 Jan Rutta obránce Tampa Bay 1,700.000 Ondřej Kaše útočník Toronto 1,250.000 David Rittich brankář Nashville 1,250.000 Martin Frk útočník Los Angeles 750.000 Dominik Simon útočník Anaheim 750.000 Andrej Šustr obránce Anaheim 750.000 Pozn.: Mezi nechráněnými volnými hráči je i útočník Ostap Safin z Edmontonu, který už má na sezonu smlouvu v extralize se Spartou. Chránění volní hráči mezi českými hokejisty: Pavel Zacha útočník New Jersey 3,000.000 Martin Nečas útočník Carolina 832.500 Filip Zadina útočník Detroit 832.500 Vítek Vaněček brankář New Jersey 750.000 Pozn.: Mezi chráněnými volnými hráči je i brankář Josef Kořenář z Arizony, který už má na sezonu smlouvu v extralize se Spartou. Výběr dalších nechráněných volných hráčů: Jevgenij Malkin útočník Pittsburgh 9,500.000 P.K. Subban obránce New Jersey 8,000.000 Nick Leddy obránce St. Louis 7,000.000 Johnny Gaudreau útočník Calgary 6,750.000 Vincent Trocheck útočník Carolina 6,250.000 Max Domi útočník Carolina 6,000.000 Phil Kessel útočník Arizona 6,000.000 John Klingberg obránce Dallas 6,000.000 Darcy Kuemper brankář Colorado 5,500.000 Nino Niederreiter útočník Carolina 5,475.000 André Burakovsky útočník Colorado 5,400.000 Calvin De Haan útočník Chicago 5,400.000 Dany DeKeyser obránce Detroit 5,000.000 Claude Giroux útočník Florida 5,000.000 Justin Schultz obránce Washington 5,000.000 Ryan Strome útočník NY Rangers 5,000.000 Patrice Bergeron útočník Boston 4,375.000 Nazem Kadri útočník Colorado 4,000.000 Evander Kane útočník Edmonton 750.000 Pozn.: V posledním sloupci je uveden poslední příjem v uplynulé sezoně.