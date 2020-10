Přestupy v NHL: Nosek pokračuje za Vegas, Tanev mění poprvé dres

Utkání play off NHL Vegas - Chicago. Vpravo hokejista Vegas Golden Knights Tomáš Nosek, vlevo Connor Murphy z Chicago Blackhawks.

Utkání play off NHL Vegas - Chicago. Vpravo hokejista Vegas Golden Knights Tomáš Nosek, vlevo Connor Murphy z Chicago Blackhawks. ČTK/AP/JASON FRANSON

Las Vegas - Hokejový útočník Tomáš Nosek bude v NHL i nadále oblékat dres Vegas. S vedením Golden Knights uzavřel z pozice nechráněného volného hráče novou roční smlouvu s příjmem 1,25 milionu dolarů. Mírně si tak polepší, v minulé sezoně měl plat rovný milion.

Fotogalerie

Osmadvacetiletý Nosek vstoupil do NHL v sezoně 2015/16 v barvách Detroitu, za Red Wings stihl během dvou sezon ale jen 17 utkání. V rozšiřovacím draftu si pak ale vybral nováček ligy Vegas.

Nosek se stal důležitou součástí mužstva, jež skvěle zvládlo základní část a následně si senzačně proklestilo cestu až do finále Stanley Cupu. Od té doby podepsal s klubem už potřetí roční smlouvu.

V uplynulé sezoně nastoupil pardubický rodák během základní části do 67 zápasů a připsal si 15 bodů za osm branek a sedm nahrávek. V play off přidal za osm utkání dva góly a asistenci, tým vypadl až ve finále Západní konference.

Celkem má Nosek v základní části NHL na kontě 219 utkání a 48 bodů díky 24 trefám a stejnému počtu přihrávek. Ve vyřazovacích bitvách stihl 32 startů a devět bodů (6+3).

Obránce Brodie jde z Calgary do Toronta, upsal se na čtyři sezony

Po deseti sezonách v Calgary mění hokejový obránce T.J. Brodie v NHL poprvé v kariéře působiště a bude hrát za Toronto. S Maple Leafs podepsal jako nechráněný volný hráč čtyřletou smlouvu na 20 milionů dolarů.

Třicetiletý Brodie překonal v předchozích ročnících šestkrát za sebou třicetibodovou hranici, v minulé sezoně se mu to ale nepodařilo. V 64 zápasech základní části zaznamenal 19 bodů za čtyři góly a 15 asistencí. V play off přidal v 10 duelech čtyři body (1+3). V pátek mu skončil pětiletý kontrakt na 23,25 milionu dolarů.

Nyní ho čeká nová výzva. "Maple Leafs jsou skvělým týmem, hráli jsme proti nim. A byli rychlí a hodně šikovní. Těžko se proti nim hraje a já jen doufám, že k tomu ještě něčím přispěju, ať už půjde o rozehrávku, nebo prací v obranném pásmu. Těším se na to," prohlásil Brodie.

Flames si ho vybrali ze 114. pozice draftu 2008. Od té doby odehrál za klub z Alberty 634 utkání dlouhodobé fáze a připsal si 266 bodů díky 48 gólům a 218 asistencím. Ve vyřazovacích bojích má bilanci 30 startů a 15 bodů (4+11).

Obránce Tanev mění poprvé v NHL dres, bude hrát za Calgary

Obránce Christopher Tanev bude v NHL hrát poprvé za jiný tým než za Vancouver. Jako nechráněný volný hráč uzavřel čtyřletý kontrakt s Calgary, který mu zajišťuje celkový příjem 18 milionů dolarů. Flames tak velmi rychle zaplnili mezeru, která vznikla po T.J. Brodiem, jemuž skončila smlouva a zamířil do Toronta.

Třicetiletý Tanev neprošel draftem, ale ve Vancouveru dostal prostor a postupně se zařadil mezi klíčové postavy defenzivy. V poslední sezoně odehrál v základní části 69 zápasů a připsal si v nich 20 bodů za dvě branky a 18 asistencí. V play off stihl za 17 startů sedm bodů (1+6).

Celkem má v NHL na kontě 118 bodů za 22 gólů a 96 nahrávek v 514 utkáních základní části. Ve vyřazovacích bojích nastřádal za 33 zápasů 10 bodů (1+9).

Brankář Crawford posílil New Jersey

Kanadský hokejový brankář Corey Crawford, který dosud v NHL působil výhradně v Chicagu, posílil New Jersey. Dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru z let 2013 a 2015 a šampion Světového poháru z Toronta z roku 2016 uzavřel s Devils dvouletou smlouvu na 7,8 milionu dolarů.

Pětatřicetiletý Crawford se smířil se snížením příjmu, dosud měl s Blackhawks šestiletý kontrakt na 36 milionů dolarů. V uplynulé sezoně měl ve 40 zápasech základní části průměr 2,77 obdržené branky, úspěšnost zákroků 91,7 procenta a jednou udržel čisté konto. Po nákaze covidem-19 stihl start play off a v devíti duelech měl průměr 3,31 a úspěšnost 90,7 procenta.

"Jsme nadšení, že se nám podařilo přivést Coreyho do našeho klubu. Je to zkušený vítězný typ a dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru," pochvaloval si generální manažer Devils Tom Fitzgerald.

Chicago si vybralo Crawforda v roce 2003 ve druhém kole draftu na 52. místě. Ve 488 zápasech vychytal 260 výher, má průměr 2,45, úspěšnost 91,8 a udržel 26 nul. V 96 duelech play off slavil vítězství v 52 případech, má průměr 2,38, úspěšnost 91,8 a pětkrát vychytal čisté konto.

Krug opouští Boston a bude hrát za St. Louis

Americký hokejista Torey Krug v NHL poprvé mění dres. Po skončení kontraktu s Bostonem podepsal jako nechráněný volný hráč sedmiletou smlouvu se St. Louis. Devětadvacetiletému produktivnímu obránci zaručuje celkový příjem 45,5 milionu dolarů. S Bruins měl dosud čtyřletý kontrakt na 20 milionů dolarů.

Krug si připsal v uplynulé sezoně v nedohrané základní části v 61 zápasech 49 bodů za devět branek a 40 asistencí, díky čemu byl osmým nejproduktivnějším bekem soutěže. S 28 body za dva góly a 26 asistencí byl ze zadáků nejlepší v přesilových hrách.

V předešlých třech ročnících vždy zaznamenal minimálně 51 bodů. V letošním play off si připsal ve 13 utkáních šest bodů za šest asistencí. Do Bostonu přišel jako nedraftovaný hráč v březnu 2012 po působení na Michigan State University v NCAA, kde se loučil i jako držitel prestižní Hobey Baker Award pro nejlepšího hráče.

"Nevěděl jsem, co dnešek přinese. Nevyšlo to s Bostonem. Těšil jsem se se na jednání s nimi, ale nestalo se. Mám velkou radost, že jsem dostal příležitost od Blues. S možnostmi, které se nabízely, je to při síle týmu Blues skvělé. Hodně se tam těším," řekl Krug po pátečním podpisu serveru nhl.com.

V NHL sehrál Krug dosud 523 utkání a nasbíral 337 bodů za 67 branek a 270 asistencí. V 75 duelech bojů o Stanleyův pohár zaznamenal 52 bodů za 11 tref a 41 asistencí. Loni mu unikl Stanley Cup po finálové porážce v sedmi zápasech právě se St. Louis.

Podle generálního manažera St. Louis Douga Armstronga podpis s Krugem neznamená, že by se Blues nesnažili nadále domluvit s kapitánem týmu Alexem Pietrangelem. Třicetiletý kanadský obránce je nechráněným volným hráčem po vypršení sedmileté smlouvy na 45,5 milionu dolarů.