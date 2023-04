Přestupy ELH: Kváča míří z Liberce do Rögle, Do Budějovic se vracejí Pýcha a Štich

Praha - Hokejový brankář Petr Kváča bude po odchodu z extraligového Liberce působit ve švédském Rögle. Pětadvacetiletý gólman podepsal na severu Evropy dvouletou smlouvu, klub o tom informoval na svém oficiálním webu.

Kváča potvrdil odchod z Liberce krátce po vyřazení Bílých Tygrů ve čtvrtfinále play off s Hradcem Králové. Už tehdy se objevovaly zprávy, že by měl zamířit právě do Rögle.

"Je to mladý a talentovaný brankář, který se nedávno představil i v národním týmu. Stejně jako dříve (další český brankář) Roman Will přichází z Liberce a stejně jako on doufá, že u nás udělá další krok v kariéře," uvedl sportovní ředitel Chris Abbott. Will zamířil od Bílých Tygrů do Rögle před čtyřmi lety, momentálně působí v Pardubicích.

"Roman je jeden z mých idolů. Když tady hrál, sledoval jsem jeho zápasy. Stejně tak jako výkony týmu v Lize mistrů, kterou vyhrál (v roce 2022). Zelené barvy, aréna a fanoušci jsou něco, co jsem si pamatoval z televize. Moc se těším, až tam budu hrát," uvedl Kváča.

Rodák z Brandýsa nad Labem a účastník mistrovství světa v roce 2021 působil v Liberci jako jasná jednička tři sezony. Rögle bude pro Kváču první zahraniční angažmá v kariéře.

Do Českých Budějovic se vracejí obránci Pýcha a Štich

Obránce současné hokejové reprezentace Pavel Pýcha a bývalý bek národního týmu David Štich se vracejí do Českých Budějovic. Oba přicházejí do Motoru z Mladé Boleslavi, ve staronovém působišti podepsali dvouletou smlouvu, Štich navíc s opcí. Jihočeši o tom informovali na klubovém webu.

Sedmadvacetiletý českobudějovický odchovanec Pýcha strávil v Mladé Boleslavi dvě sezony. Za předchozího působení v Českých Budějovicích byl kapitánem mužstva v postupové sezoně v první lize a v premiérovém extraligovém ročníku 2020/21. Za tři sezony v nejvyšší soutěži má bilancí 154 zápasů včetně play off a 60 bodů za 16 gólů a 44 asistencí. "Je to hráč s výborným hokejovým myšlením. Snaha o jeho návrat byla naprosto logická," řekl sportovní manažer Jihočechů Jiří Novotný.

O šest let starší Štich hrál extraligu také za Plzeň, Liberec, Slavii, Vítkovice, Chomutov a Litvínov, s Motorem už získal vloni bronz. Za patnáct sezon v nejvyšší soutěži nastoupil do 481 utkání a na kontě má 55 bodů (18+37). V minulosti působil i v zámořských soutěžích QMJHL a AHL. "Je typologicky hráčem, který nám v letošní sezoně chyběl. Dokáže výborně čistit prostor před brankářem a mimo jiné je to také vynikající kluk do kabiny," konstatoval Novotný.