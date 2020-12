Přestřelku mezi Litvínovem a Brnem rozhodl v nájezdech Král

Litvínov - Hokejisté Brna porazili v dohrávce 2. kola extraligy Litvínov 7:6 po samostatných nájezdech a po sérii čtyř proher vyhráli podruhé za sebou. Severočeši prohráli potřetí za sebou. Gólovou přestřelku rozhodl obránce Filip Král, jenž si v utkání připsal tři body za branku a dvě asistence. Stejnou bilanci měl i František Lukeš na straně domácích.

Kapitán Litvínova Viktor Hübl si dnes připsal dva body a vyrovnal rekord základní části samostatné české extraligy Petra Lešky. Dvaačtyřicetiletý útočník nasbíral v 1066 utkáních 786 bodů (355+431).

Do první šance utkání se dostal již po 15 sekundách hostující Mueller, pozorného Godlu v brance Vervy ale nepřekonal. Domácí následně převzali iniciativu, ke gólu jim ale pomohla až přesilová hra. Faul Barinky potrestal přesnou střelou lotyšský obránce Balinskis.

I Kometa odpověděla v početní výhodě, přesilovku čtyři na tři využil obránce Král. Hosté pokračovali v aktivitě a o 40 sekund později se zásluhou kapitána Zaťoviče dostali do vedení.

Severočeši však dokázali stejně rychle odpovědět, první extraligový gól v kariéře si připsal Fronk. Kmenový hráč prvoligové Jihlavy má do Litvínova vyřízené střídavé starty a dnes hrál poprvé.

Střelecky bohatá první třetina ale pokračovala a oba celky se prosadily ještě jednou, nejprve opět posunul hosty do vedení Kusko, jenž lehce tečoval Gulašiho střelu od modré, následně vyrovnal pohotovou střelou z otočky kapitán domácích Hübl.

Gólové hody pokračovaly i nadále. Godla zlikvidoval šance Klepiše či Muellera a ve 24. minutě domácí opět vedli. Rychlý protiútok a ukázkové přečíslení dva na jednoho s Hanzlem ideálně zakončil Zdráhal. Kometa však opět rychle odpověděla a vyrovnal Valský, jenž se stejně jako Kusko vrátil z hostování v Olomouci.

Na další změně stavu se podepsala přesilová hra, přesně v čas návratu vyloučeného Demela na led se po Pláškově střele prosadil dorážející Horký. I tentokrát ale soupeř dokázal odpovědět, v 31. minutě vyrovnal kanadský obránce Irving.

I ve třetí části se dokázaly oba celky prosadit v rychlém sledu. Ve 43. minutě posunul Vervu do vedení v přesilovce Lukeš, následné chybné střídání ale potrestal Mueller a ve 44. minutě byla Kometa stejně daleko k výhře jako Severočeši.

V 50. minutě skončil puk za zády Godly po přesilovkové střele, místo vedení Komety však putoval na trestnou lavici Zaťovič za kontakt s brankářem domácích. Hostující kouč Zábranský se snažil zvrátit verdikt rozhodčích trenérskou výzvou, nerozhodný stav se ale nezměnil. I díky tomu zápas dospěl do prodlužení.

O výhře hostů mohl v 63. minutě rozhodnout Bartejs, Godla byl ale připraven. Na druhé straně se Klimeš vyznamenal proti Zdráhalovi, Ščotkovi a Jarůškovi. Vítěze zápasu tak určily samostatné nájezdy. Ty opanovali hosté, Godlu překonali Klepiš, Král i Schneider. Klimeš nestačil jen na nájezd Zdráhala.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Litvínov): "Bylo to bláznivé utkání, konečně jsme dali nějaké góly, ale dáme šest branek a nevyhrajeme, to je nepochopitelné. Bylo hodně chyb na obou stranách, některé góly jsme soupeři doslova darovali. Myslím si, že to nakonec skončilo zaslouženou remízou. V nájezdech byl soupeř silnější, ale jak jsem řekl, chyb v defenzivě tam bylo hodně. Tolik chyb jako dnes jsme snad neudělali v předešlých pěti zápasech."

Jiří Horáček (Brno): "Jsme šťastní za dva body. Bylo to odpracované utkání s divokým výsledkem, ale konečně jsme byli v koncovce efektivní. Bohužel na druhou stranu jsme udělali docela dost chyb v obraně. V úterý nás proti stejnému soupeři čeká další utkání, podíváme se na video a připravíme se na něj. Určité situace samozřejmě budeme chtít změnit, aby to bylo opět tak divoké. Uděláme vše proto, abychom si body zase odvezli do Brna."