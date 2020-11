Prestižní Bookerovu cenu získal skotský spisovatel Douglas Stuart

Londýn - Prestižní literární Bookerovu cenu za letošní rok získal skotský spisovatel Douglas Stuart za svůj první publikovaný román Shuggie Bain, jenž pojednává o náročném dospívání chlapce v 80. letech ve skotském Glasgowě.

Bookerova cena, spojená s odměnou 50.000 liber (1,47 milionu Kč), je udělována od roku 1969. Zprvu byla určena pro spisovatele z Británie a bývalých britských kolonií, ale od roku 2014 ji může získat kterýkoli autor románu původně napsaného v angličtině. Letos byl Stuart mezi šesti finalisty, jimž dominovali Američané, jediným autorem narozeným v Británii.

Čtyřiačtyřicetiletý Stuart je módní návrhář žijící v New Yorku. Na svém debutovém románu, v němž čerpal ze své zkušenosti homosexuála vyrůstajícího v ekonomicky zpustošeném Glasgowě za vlády premiérky Margaret Thatcherové, pracoval deset let. Příběh pojednává o vztahu mladého Shuggieho s jeho matkou alkoholičkou Agnes. Román autor věnoval své matce, která zemřela, když mu bylo 16 let.

"Má matka je na každé stránce této knihy. Bez ní bych tu nebyl a ani má práce by tu nebyla," uvedl Stuart a dodal, že jej výhra velmi překvapila. Dílo, jež bez příkras pojednává o chudobě, bylo přirovnáno k práci britského literárního velikána Charlese Dickense.

Předsedkyně poroty, vydavatelka a editorka Margaret Busbyová vyjádřila přesvědčení, že se Shuggie Bain stane klasikou. Dílo nazvala intimním a poutavým, náročným, ale nadějným ohledáním vývoje Shuggieho sexuality a složitého, ale láskyplného vztahu mezi matkou a synem.

Na rozdíl od loňského roku, kdy si ocenění odnesly dvě autorky - Kanaďanka Margaret Atwoodová a Britka Bernardine Evaristová, protože porota se nedokázala shodnout na jediném vítězi, bylo letošní rozhodnutí poroty rychlé a jednomyslné. Busbyová uvedla, že porotci, mezi nimiž byli letos básník Lemn Sissay a autor akčních thrillerů Lee Child, při letošním výběru vítěze nepropadali hysterickým záchvatům.

Kromě Stuarta byli mezi letošními finalisty etiopsko-americká autorka Maaza Mengisteová (za dílo The Shadow King), oceňovaná zimbabwská spisovatelka Tsitsi Dangarembgaová (This Mournable Body), Američanka Diane Cooková (The New Wilderness) a její krajan Brandon Taylor (Real Life) či Avni Doshiová (Burnt Sugar), která se naopak v USA narodila a nyní žije v Indii. Díla finalistů jsou tematicky různorodá, romány vyprávějí mimo jiné o změnách klimatu, rasismu a homofobii, těžkostech života v Zimbabwe, demenci nebo ženách v roli vojáků v Etiopii 30. let minulého století.

Vítěz letošní ceny byl oznámen při slavnostním ceremoniálu vysílaném online z Londýna. Vzdáleně se k akci připojili mimo jiné někdejší americký prezident Barack Obama a žena britského prince Charlese, vévodkyně z Cornwallu Camilla. Obama ve videovzkazu ocenil sílu beletrie a poukázal na její schopnost přimět čtenáře, aby si představil, že je v kůži někoho jiného a zároveň aby přemýšlel nad možnými řešeními komplexních problémů.