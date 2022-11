Přestavba železničního mostu na pražské Výtoni má začít v roce 2026

Praha - Železniční most mezi pražskou Výtoní a Smíchovem bude mít novou podobu, zachována zůstane pouze spodní část stavby s pilíři. Nově bude most tříkolejný a přibude zastávka na Výtoni. Přestavba by měla stát zhruba dvě miliardy korun. Novinářům to dnes řekli zástupci Správy železnic (SŽ), kteří představili návrh mostu od firmy 2T engineering vzešlý z architektonické soutěže. Přestavba by podle plánu SŽ měla začít v roce 2026 a trvat 20 měsíců. Původní památkově chráněná ocelová konstrukce má alespoň z části sloužit na jiném místě.

O zachování mostu z přelomu 19. a 20. století se v Praze dlouho diskutovalo, objevovaly se různé návrhy řešení špatného stavu konstrukce. Architektonickou soutěž vypsala SŽ loni v květnu, ve výběrové komisi zasedli zástupci SŽ a pražského magistrátu, památkáři, odborníci nebo členové Klubu za starou Prahu. Zásadní podmínkou nového řešení mostu bylo rozšíření ze dvou na tři koleje.

Jedenáctičlenná komise nakonec vybrala návrh nahrazující původní ocelovou konstrukci novou, čemuž podle ředitele odboru přípravy staveb SŽ Pavla Paidara předcházely složité diskuse. Vybraný návrh podle něj nejlépe řeší pohyb vlaků, pěších i cyklistů. Zachování stávající konstrukce by podle něj s ohledem na špatný stav mostu reálně znamenalo ji po částech rozebrat a nahradit.

Součástí podmínek bylo i zachování původní památkově chráněné konstrukce, která tak bude podle Paidara z mostu sejmuta a využita jinde. Kde přesně, se podle něj teprve rozhodne, zřejmě to nebude přímo na Výtoni. Požadavky památkové ochrany se týkaly i nové zastávky, která bude na Výtoni s návazností na tramvaje. Památkáři podle Paidara nechtěli, aby na mostě byly větší zastřešené konstrukce, takže tam budou jen menší přístřešky a zázemí s obchodními prostory bude pod mostem.

Vítězná firma nyní dopracuje projektovou dokumentaci, soutěž na zhotovitele by SŽ chtěla vypsat v roce 2025 a o rok později začít stavět. Bude to znamenat uzavírku, kterou SŽ plánuje využít i k opravě celého úseku až na hlavní nádraží. Náklady na most jsou zatím pouze odhadem. "Zatím pracujeme s částkou zhruba dvě miliardy korun," řekl Paidar.

"Oceňuji výběr řešení pomocí architektonické soutěže a výsledek, který spojí břehy nově trojkolejně pro kapacitnější železniční dopravu, ale také zlepší komfort pro pěší a cyklisty bezbariérovým napojením lávek na obě nábřeží," sdělil ČTK dosluhující náměstek pražského primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě), který v minulosti bojoval proti bourání mostu. Ocenil i vznik nové zastávky. Je podle něj nicméně škoda, že SŽ více neusilovala o zachování stávající konstrukce. "Má obrovskou památkovou hodnotu a je neodmyslitelně spjatá s pražským panoramatem. Naštěstí návrh otevírá cestu ji využít a doufám, že i toto začne SŽ připravovat," uzavřel.

V minulosti se objevilo několik variant řešení špatného technického stavu konstrukce. Mezi nimi byl mimo jiné návrh na zbourání a stavba nového mostu pro vlaky i auta či výstavba repliky. Kloknerův ústav ČVUT dříve doporučil železniční správě most neopravovat a nahradit jej novým. Ministerstvo kultury nicméně předloni uvedlo, že obnova soumostí jako památky je možná, aniž by soubor pozbyl památkové hodnoty či přestal sloužit svému účelu.

Železniční most na Výtoni byl ve své původní podobě zprovozněn 15. srpna 1872. Na přelomu 19. a 20. století byl nahrazen mostem, který se klene přes Vltavu dosud. Současný most je tvořen třemi příhradovými nosníky s rozpětím 69,9 metru, široký je 8,1 metru a dlouhý 298,4 metru. Konstrukce je podle památkářů významnou technickou kulturní památkou v exponované části Pražské památkové rezervace.