Přestavba trati ze Smíchova do Černošic za 4,2 mld. Kč je hotová

Praha - Téměř čtyřletá přestavba železniční trati z pražského Smíchova do Černošic je hotová. Rekonstrukce za více než 4,2 miliardy korun zahrnovala modernizaci kolejí, nástupišť a trakčního vedení. Výsledkem je podle Správy železnic zvýšení kapacity dráhy a zvýšení traťové rychlosti. Novinářům to dnes při slavnostním ukončení přestavby řekl generální ředitel správy Jiří Svoboda. Odděleně od toho pokračují také práce na nové výpravní budově v pražském Radotíně, která by měla být dokončena do konce letošního roku. Víc než tři čtvrtiny nákladů stavby uhradily peníze z evropských fondů.

Přestavba devítikilometrového úseku začala na podzim 2019 a provázely ji výluky v provozu. Výsledkem je především zvýšení kapacity trati na čtyřkolejnou a zrychlení cestování. Z dosavadních 100 kilometrů v hodině budou moci vlaky místy zrychlit až na 140 kilometrů v hodině.

Modernizace propojila dvě dvoukolejné trati mezi Radotínem a Velkou Chuchlí, které byly dosud oddělené. Zrekonstruována byla také železnice mezi Smíchovem a Velkou Chuchlí, ta ovšem zůstala dvoukolejná. Další změnou je nové místo zastávky ve Velké Chuchli, která se přesunula k tamnímu čtyřkolejnému přejezdu blíže k centru městské části. Součástí projektu byla také kompletní rekonstrukce stanice Praha-Radotín, kde vznikla čtyři nová nástupiště. Ve směru na Beroun byl zrušen železniční přejezd v ulici Na Betonce, který nahradil rozšířený podjezd v Prvomájové ulici se dvěma jízdními pruhy a novým podchodem pro pěší s bezbariérovým přístupem.

"Tento frekventovaný úsek využívají nejen rychlíky a příměstské spoje, ale také nemalý počet nákladních vlaků mířících na Branický most. Nyní mají k dispozici další čtyřkolejný úsek, na který se vejde mnohem větší počet vlaků než dosud,“ řekl Svoboda.

Celkové náklady na přestavbu dosáhly 4,16 miliardy korun, přes 75 procent z nich tvoří peníze z evropských fondů, zhotovitelem stavby je Společnost Černošice, kterou tvoří firmy Eurovia CS, Strabag Rail, Elektrizace železnic Praha a GJW Praha. "Přestavba železniční trati v mimořádně vytíženém úseku mezi Smíchovem a Černošicemi byla velmi náročná, a to nejen kvůli prostorovým podmínkám, ale také kvůli nutnosti zachování běžného provozu na trati a v jejím okolí,“ podotkl za sdružení firem generální ředitel Skupiny VINCI Construction CS Martin Borovka.

Na rekonstrukci navazuje v Radotíně výstavba nové nádražní budovy. Dosud stojí základové a ocelové nosné konstrukce, vnitřní a obvodové zdivo, přípojky a zateplení objektu. Dokončení správa předpokládá do závěru letošního roku. Po jejím zprovoznění bude stará budova nádraží také přestavěna na služebnu městské policie.

Na trase mezi Prahou a Berounem jsou v plánu další projekty. Jde zejména o modernizaci úseku mezi Karlštejnem a Berounem, dále rekonstrukci části trati mezi odbočkou Berounka a Karlštejnem později také nová trať ze Smíchova do Berouna, která by podle původních plánů měla vést zčásti tunelem.