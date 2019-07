Přestavba chebské nemocnice se komplikuje, dodavatel chce skončit

Cheb - Rekonstrukce a přístavba Nemocnice Cheb, která patří Karlovarskému kraji, se potýká s vážnými problémy. Stavba se zpožďuje a zhotovitelské sdružení firem chce od smlouvy odstoupit. Kraj ale trvá na tom, aby dodavatel stavbu dokončil, zjistila ČTK.

Rekonstrukci nemocnice za téměř půl miliardy korun provádí sdružení firem ESB-VCES Nemocnice Cheb, za které jedná společnost Energie - stavební a báňská a.s. Podle náměstka hejtmanky karlovarského kraje Dalibora Blažka (HNHRM) firma dopisy oznámila kraji, že chce od smlouvy odstoupit, zdůvodňuje to špatnou součinností kraje. Kraj ale tuto argumentaci stavebníků odmítá.

"Od počátku zahájení realizace stavby kraj usiluje o řádné ukončení díla, s jehož dokončením se zhotovitel dostal do značného prodlení. Bohužel zhotovitel se v posledních týdnech snaží nepřesvědčivým způsobem obhájit dlouhodobou prodlevu v dokončení stavby, obhájit vadné plnění dílčích prací a docílit též výrazné změny cenových podmínek," sdělil dnes ČTK Blažek. Vyjádření zástupce Energie - stavební a báňská a.s se dnes ČTK získat nepodařilo.

Stavba začala na počátku roku 2017. V chebské nemocnici vyrostl nový pavilon A1 a radikální přestavbu měl prodělat i původní pavilon B. Jenže kraj je kvůli nedodělkům odmítá převzít a trvá na tom, aby dodavatelské firmy smlouvu dál plnily. "Pokud se tak nestane v termínu do 31. července, jsme připraveni vyvodit z toho veškeré právní důsledky a učinit potřebné právní kroky. Jedním z řešení situace, a my to považujeme za řešení krajní, je odstoupení od smlouvy ve vztahu k dosud nedokončené části. Nyní musíme analyzovat toto řešení mimo jiné i s ohledem na případný urychlený výběr nového zhotovitele dané stavby," doplnil Blažek.

Stavba měla původně skončit letos na podzim. Termín ale problémy mezi krajem a dodavatelem zřejmě posune. Zdravotníci tak zatím musejí pracovat v provizorních podmínkách. "Případné prodlení stavby pro nás samozřejmě bude komplikací, nicméně jako nemocnice budeme dělat vše pro to, aby péče o pacienty byla i v těchto podmínkám poskytována kvalitně," řekl ČTK Vladislav Podracký, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice, pod kterou chebská nemocnice spadá.