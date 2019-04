Praha - Fotbalisté Sparty měli v domácím poháru poslední šanci, jak v této sezoně získat trofej, proto si neuměli vysvětlit, proč v semifinále v pražském derby na Slavii podali tak matný výkon a prohráli 0:3. Letenští navázali na nedělní nedůstojnou ligovou porážku 1:3 s Karvinou. Podle obránce Lukáše Štetiny mají sparťané problémy s psychikou a neumějí se zvednout po špatném výsledku.

"Asi to bude psychikou. Protože si myslím, že nejsme horší fotbalisti. Jen prostě přestaneme sbírat body nebo se nám přestane trochu dařit a celkově se rozsypeme. Vůbec se z toho neumíme jako mančaft dostat, nějak se z toho posbírat," řekl novinářům Štetina.

"Je to hodně tvrdá rána. Šli jsme do toho s tím, že jsme si řekli, že pohár vyhrajeme, že je to jediná trofej, kterou můžeme vyhrát. Bohužel zápas tomu nenasvědčoval. Hráli jsme dnes strašidelně. Nebyli jsme vůbec na balonu. Dnes to byla tragédie," dodal brankář Milan Heča.

Letenští inkasovali první dva góly ze standardních situací od Tomáše Součka, který jim dal po centrech branky i v předchozích dvou derby. "Neumím si to vysvětlit. Já ho měl na starosti. První gól, co dal, jsme bránili v zóně, měli jsme bránit osobně. A pak se mu to od břevna odrazí před prázdnou branku. Je to složité. Já jsem ho bránil, možná moje postavení mělo být lepší," podotkl Štetina.

"Věděli jsme, že standardky mají silné. Mají snad devět hráčů kolem 190 centimetrů. Zase měli snad 15 rohů, ty standardky vyplývaly z toho, že jsme nebyli na balonu. Z toho tlaku si ty standardky vytvořili a to už je potom o osobním bránění," podotkl Heča.

Věří, že vyřazení z poháru Spartu před závěrem ligy - posledním kolem základní části a následnou nadstavbou - nepoznamená. "Myslím, že se zvedneme, musíme se chytnout hned teď v Opavě. Máme šest kol do konce. Musíme jít do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát, a nějak důstojně ukončit sezonu," dodal Heča.