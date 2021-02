Přesnost psů při testování covidu je podle kynologa přes 90 procent

Praha - Přesnost psů při testování na covid-19 je přes 90 procent. Řekl to při ukázce testování covidu pomocí psů v Základní škole Trojská v Praze kynolog Gustav Hotový. Spolu s týmem Search and Rescue Czech Republic vycvičil Hotový psy, kteří čichem rozpoznají, který vzorek patří infikovanému člověku. Uvedl, že metoda by v budoucnu mohla pomoci právě při testování školáků, v domovech seniorů nebo ve firmách.

Fotogalerie

Do ukázky testování se dnes zapojilo několik desítek dětí. Vzorky získané od školáků psi vyhodnotí později, dopoledne předvedli své schopnosti na dříve připravených vzorcích ve školní tělocvičně. V jejich vyhledávání byli podle kynologa úspěšní. Tým dostává vzorky od zdravotníků. Na výzkumu spolupracuje s Thomayerovou nemocnicí v Praze, Fakultní nemocnicí Olomouc i praktickými lékaři.

Výzkum, který podle Hotového stále pokračuje, začal loni v dubnu. Zatímco u šesti psů je výcvik hotový, další dva trénují. Kynolog uvedl, že projekt je financován partnerem ze soukromé sféry. S převozem vzorků pak týmu pomáhá Český červený kříž.

Nejcennější pro výzkum jsou podle Hotového bezpříznakoví pacienti. V těchto případech totiž psy nematou projevy nemoci, například teplota, které by mohly chybně přiřadit k jiným onemocněním. Hotový uvedl, že kromě samotného určování vzorků psy cvičí například i na to, aby poznali oblečení lidí, kteří prochází nemocí covid-19, nebo lůžko, na kterém ležel pozitivní člověk.

Na dotaz ohledně možné přípravy testování pomocí pachových vzorků k validaci Hotový uvedl, že by to, za příznivých okolností, mohlo být do několika měsíců. Po uvedení do praxe by pozitivitu člověka, jehož vzorek pes vyhledá, standardně potvrzoval PCR test.

Projekty pro cvičení psů pro určování covidu loni začaly i v zahraničí - například ve Finsku, Francii nebo v Německu.