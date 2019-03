Östersund (Švédsko) - Čeští biatlonisté zahájili světový šampionát v Östersundu šestým místem ve smíšené štafetě. Čtveřice Veronika Vítková, Markéta Davidová, Ondřej Moravec a Michal Krčmář potřebovala jen tři náhradní náboje, což bylo nejméně z celého startovního pole. Přesto Češi ztratili téměř dvě minuty na vítězné Nory. Od medaile je dělilo 42 sekund.

Více než půlminutové manko na čelo nabrala hned na první položce Vítková, která musela dvakrát dobíjet a ze střelnice odjela na 21. příčce. "Verča sem přijela o malinko později. Myslím, že se snažila rychle udělat tu polohu a tam vznikla ta chyba," přemítal v rozhovoru pro Českou televizi asistent trenéra žen Jiří Holubec.

Samotné Vítkové v kritický moment zatrnulo. "Už jsem se začínala bát, protože jsem o těch ranách vůbec nevěděla," poznamenala. Rychlou a přesnou stojkou se posunula na 14. místo a solidním závěrečným kolem se dostala na desátou pozici.

Davidová při debutu na MS střílela jako obvykle pomaleji, ale nepotřebovala žádný náhradní náboj. "Dvě nuly se určitě počítají, jsem za to strašně ráda. Říkala jsem si, že když první ránu trefím, tak už to bude dobré, tak jsem se na ni soustředila," prohlásila. Na svém úseku měla druhý běžecký čas hned za Denise Herrmannovou, která v německé sestavě na poslední chvíli nahradila nachlazenou Lauru Dahlmeierovou.

Davidová posunula českou štafetu na šestou příčku a o další dvě místa dopředu se dostal Moravec. Ten znovu získal střeleckou jistotu po selhání ve stíhačce na ME, kde sedmkrát minul. "Dneska jsem si řekl, že to udělám tak, jak jsem to dělával, a povedlo se," pochvaloval si po dvou nulách.

Krčmářovi předal na "bramborové" pozici, ale k medaili měli Češi daleko. Naopak český finišman bojoval s Rusem Alexandrem Loginovem a Švédem Sebastianem Samuelssonem o čtvrté až šesté místo.

Krčmář sice jen jednou dobíjel, ale v závěrečném kole mu oba rivalové ujeli. "Neměl jsem dneska na trati moc dobrý den. Nebylo to ono. V posledním kole to byl jenom důsledek toho, jak jsem dnes běžel. Trošku mě to mrzí, ale prostě na to nebylo," posteskl si.

Norové se vrátili na světový trůn po šesti letech. Ke čtvrtému titulu a prvnímu triumfu na velké akci od ZOH 2014 v Soči dojeli v sestavě Marte Oslbuová Röiselandová, Tiril Eckhoffová, Johannes Thingnes Bö a Vetle Sjaastad Christiansen. Porazili o 13 sekund německé obhájce titulu, bronz získali Italové.

Smíšená štafeta se vůbec nevydařila favorizovaným Francouzům. Olympijští vítězové z loňského roku museli patnáctkrát dobíjet a Martin Fourcade, který se vrátil k závodům po pěti týdnech, je vytáhl jen na osmou příčku.

Mistrovství světa bude pokračovat v pátek od 16:15 ženským sprintem.

Smíšená štafeta:

1. Norsko (Röiselandová, Eckhoffová, J. T. Bö, Christiansen) 1:17:41,4 (0 trest. okruhů + 7 dobíjení), 2. Německo (Hinzová, Herrmannová, Peiffer, Doll) -13,1 (0+9), 3. Itálie (Vittozziová, Wiererová, Hofer, Windisch) -1:09,6 (0+14), 4. Rusko -1:32,4 (0+8), 5. Švédsko -1:35,3 (0+10), 6. ČR (Vítková, Davidová, Moravec, Krčmář) -1:51,3 (0+3), 7. Ukrajina -2:27,2 (0+10), 8. Francie -2:41,2 (0+15), 9. Polsko -2:48,8 (0+4), 10. Finsko -2:53,2 (0+5).