Přes zmírnění opatření chce vláda opět prodloužit nouzový stav

Praha - Přes ohlášené čtvrteční zmírnění opatření proti koronaviru plánuje vláda znovu požádat Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o 30 dní. Nyní platí do 12. prosince. Omezení ve čtvrtek ubude zároveň s přechodem Česka ze čtvrtého do třetího stupně protiepidemického systému PES, podle šéfa Ústředního krizového štábu a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) v něm země pravděpodobně zůstane do Vánoc. Nových případů nákazy v mezitýdenním srovnání nadále ubývá.

Rizikové skóre systému PES se už deset dní drží na 57 bodech, což odpovídá třetímu stupni pohotovosti z pěti. Přesun z nynějšího čtvrtého do třetího stupně v neděli schválila vláda. Ve čtvrtek tak mohou znovu otevřít všechny obchody, provozovny služeb či restaurace. Pro obchody ale dál platí omezení, že na jednoho zákazníka připadá nejméně 15 metrů čtverečních provozní plochy. Restaurace mohou otevřít od 06:00 do 22:00, svou kapacitu smějí naplnit maximálně na 50 procent a obsluhovat mohou jen usazené hosty, nejvýše čtyři u jednoho stolu.

Setkat se bude moci venku až 50 lidí, uvnitř deset. Dosud to bylo šest lidí. Z 20 na 30 se zvýší limit pro účastníky svateb a pohřbů. S omezeními mohou obnovit provoz bazény či fitness centra. Částečně mohou otevřít i muzea, galerie, knihovny, zoo či kulturní památky a také třeba herny a kasina. Naopak divadla, kina a koncertní sály nadále dovnitř lidi pustit nemohou. Kulturní akce se totiž i ve třetím stupni mohou konat jen bez diváků. I po čtvrtku zůstanou povinné roušky ve všech vnitřních prostorech, nebude už ale platit noční zákaz vycházení a zákaz konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v souvislosti s rozvolněním vyzval lidi k opatrnosti. Televizi Nova řekl, že s aktuálním vývojem epidemie v Česku není spokojený a vláda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o 30 dní. Řešením podle něj bude až vakcína proti koronaviru.

Sněmovna by měla návrh na prodloužení stavu nouze projednat 9. prosince, na podzim ho prodloužila už dvakrát, ale vždy o kratší dobu než vládou požadovaných 30 dní. "Tím, že (od čtvrtka) dochází k rozvolnění, tak k nějaké změně v epidemické situaci, ke zvýšení počtu nakažených už z principu inkubační délky onemocnění dojde kolem Vánoc. To, jakým způsobem se to projeví na populaci, uvidíme zhruba v první polovině ledna," odůvodnil žádost vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Na pokračování nouzového stavu je navázána platnost řady vládních opatření proti koronaviru. "Kdyby prodloužen nebyl, všechna opatření podle krizového zákona tím končí, dostali bychom se do fáze nekontrolovaného uvolnění," varoval dnes Hamáček. Ve třetím stupni systému PES podle něj Česko zůstane pravděpodobně i přes Vánoce, protože počet nakažených sice klesá, ale nesnižuje se dostatečně rychle.

V úterý hygienici v Česku potvrdili 5180 nových případů nemoci covid-19, tedy zhruba o 700 méně než o týden dřív. V mezitýdenním srovnání zpomalil i nárůst k dnešnímu podvečeru, přibývá také méně úmrtí než dřív. Dosud s koronavirem zemřelo 8507 lidí, aktuálně je téměř 67.000 nakažených. Hospitalizovaných 4667 lidí je nadále více než v neděli, proti pondělku se ale počet snížil. Ve vážném stavu je 611 pacientů.

Hamáček dnes po jednání krizového štábu také uvedl, že testování zdarma rychlejšími a levnějšími antigenními testy bude nastaveno k 18. prosinci, využije kapacity krajských nemocnic a odběrových míst a pomáhat při něm bude 32 týmů hasičů. Lidé se budou muset objednat, aby se testovací místa nezahltila. Ústřední štáb podle Hamáčka také vyhodnotí, kam může ČR poslat materiální pomoc pro zvládání epidemie. Žádosti má z Ukrajiny, Běloruska, Kosova, Černé Hory či Severní Makedonie.

Studenti lékařských oborů by podle Hamáčka měli nadále pomáhat nemocnicím se zvládáním epidemie, na jejich uvolnění by doplatili pacienti, řekl. Stát by měl přestat mediky takto využívat podle expertního týmu ODS, KDU-ČSL a TOP 09 k covidu-19, aby se mohli vrátit do škol. Stát medikům jejich zaměstnáním v nemocnicích brání v přípravě na zkoušky, což by mohlo za rok poznamenat zdravotnictví v ČR, uvedl tým.

Blatný dnes ve Sněmovně obhajoval kritizovanou novelu, podle níž by v době epidemie měla centralizovaná hygienická služba pravomoc například omezit či zakázat cestování, setkávání mezi lidmi, veřejnou dopravu, školy, obchody, obchodní centra nebo vybrané služby. Stejné pravomoci podle ministra už nyní mají krajské hygienické stanice, jen nemohou stejná opatření vydávat plošně.

Výzkum Život během pandemie ukázal, že dvě třetiny lidí, kteří byli za poslední měsíc v osobním kontaktu s nakaženým covidem-19 nebo měli příznaky nemoci, nebyly na testu. Nemusí jít přitom automaticky o lidi, které na test poslal hygienik nebo lékař a oni na něj nešli. Testů v posledních týdnech ubývá, třeba úterních 22.000 testů bylo proti minulému úterku o desetinu méně. V pondělí oznámil rezignaci národní koordinátor testování na covid-19 Marián Hajdúch s odůvodněním, že nechce poskytovat odborné krytí pro politická rozhodnutí, se kterými nesouhlasí.