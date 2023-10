Přes přechod Rafáh začíná proudit humanitární pomoc do Pásma Gazy

Káhira/Gaza - Kamiony s humanitární pomocí, které několik dní čekaly na Sinajském poloostrově, začaly přejíždět přes hraniční přechod Rafáh z Egypta do Pásma Gazy. Informovaly o tom dnes dopoledne agentury s odkazem na záběry egyptské státní televize. V palestinském Pásmu Gazy, které Izrael od 7. října masivně bombarduje v odvetě za útok hnutí Hamás, se zhoršuje humanitární krize, a místní obyvatelé podle humanitárních organizací dodávky pomoci nutně potřebují. Není však jasné, jak dlouho zůstane přechod otevřen. Izrael souhlasil s tím, že dnes do Gazy vpustí 20 nákladních vozidel. Stovky držitelů zahraničních pasů tam také stále čekají, až jim bude umožněn odchod do Egypta.

"Konvoj s humanitární pomocí, který má dnes vstoupit do země, čítá 20 nákladních aut. Vezou léky, zdravotnický materiál a omezené množství potravin (konzerv)," uvedla souběžně s tím mediální kancelář Hamásu, píše Reuters. Očekávané kamiony s pomocí ale "nezmění katastrofální zdravotní stav v Gaze", dodala kancelář.

Konvoj je "kapkou v moři" v množství pomoci, které je v Pásmu Gazy potřeba, řekla BBC Juliette Toumaová, která pracuje pro Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA). Civilisté v Gaze podle ní potřebují "nepřetržitý přístup k humanitární pomoci včetně paliva pro vodní čerpadla," dodala. Izrael odmítl povolit dovoz pohonných hmot, které jsou však nezbytné, protože na některých místech zcela došla voda. Také nemocnice, které ošetřují obrovské množství zraněných lidí, potřebují palivo do generátorů.

Od rána byly na egyptské straně přechodu připravovány nákladní vozy a na místě byl nachystaný pohraniční personál. Egyptská státní televize poté ukázala několik nákladních automobilů projíždějících obrovskými vraty hraničního přechodu.

Podle dohody Egypta s Izraelem dnes bude vpuštěno pouze 20 kamionů, všechny dodávky od egyptského Červeného půlměsíce pro palestinskou odnož stejné organizace. Jeden z představitelů OSN uvedl, že dalšímu konvoji bude možná povolen průjezd až v pondělí. Izraelská vláda požadovala, aby před povolením dalších dodávek viděla důkaz, že se dodávek pomoci nezmocnil Hamás nebo je neodklonil.

Na egyptské straně hranice se poslední dva týdny hromadí tuny pomoci a čekají, až se dostanou k více než dvou milionům obyvatel Pásma Gazy, kteří jsou odříznuti od dodávek potravin, vody, elektřiny i paliv. Státníci i mezinárodní organizace v souvislosti se zhoršující se situací v Pásmu Gazy varovali před humanitární katastrofou a naléhali na Egypt, aby umožnil převoz pomoci na palestinské území.

Palestinští ozbrojenci z Pásma Gazy provedli 7. října překvapivý útok na Izrael, při němž zahynulo přes 1400 lidí, a zhruba dvě stovky dalších byly uneseny. Izrael poté Hamásu slíbil naprosté zničení a zahájil masivní bombardování Pásma Gazy, které podle místních úřadů připravilo o život více než 4100 lidí a dalších 13.000 zranilo. Na palestinské území o rozloze menší než Praha také uvalil totální blokádu.