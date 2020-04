Přes 95 procent evropských obětí koronaviru bylo starších 60 let

Ženeva/Kodaň - Více než 95 procent z 30.000 obětí koronaviru v Evropě bylo starších 60 let. Dnes to podle agentury AP oznámil šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) v Evropě Hans Kluge, který zároveň varoval, že věk není u nemoci COVID-19 způsobené koronavirem jediným rizikovým faktorem.

"Názor, že nemoc COVID-19 postihuje pouze starší lidi, je věcně špatný," řekl Kluge na online tiskové konferenci vedené z Kodaně. Dodal, že mladí lidí nejsou nezranitelní, na což již dříve upozorňoval šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO uvádí, že deset až patnáct procent nakažených, kterým je méně než 50 let, má mírný, nebo naopak vážný průběh nemoci. "Vážné případy nemoci jsou dokumentovány i u dospívajících či dvacátníků, mnoho z nich potřebuje intenzivní péči a někteří bohužel zemřou," řekl Kluge.

Statistika WHO v Evropě udává 30.098 obětí koronaviru, většina z nich připadá na Itálii, Francii a Španělsko. "Přes 95 procent těchto úmrtí setýkala lidí starších 60 let," řekl Kluge. Více než polovině těchto obětí pak bylo přes 80 let.

Kluge k seniorským obětem uvedl, že u čtyř z pěti byla známa nejméně jedna chronická choroba, například problémy se srdcem, vysoký krevní tlak či cukrovka. "Pozitivní je, že máme hlášení o lidech starších sto let, kteří byli do nemocnice přijati s COVID-19 a již se vyléčili," dodal.