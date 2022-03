Přes 72 pct obětí loňských cyklistických nehod nemělo helmu

Praha - Více než 72 procent cyklistů, kteří loni zemřeli při nehodách, nemělo přilbu. Celkově jde o 31 případů. Týká se to zejména starší generace, většina obětí byla starší 55 let. Vyplývá to z dat Centra pro dopravní výzkum. Podle studií vhodná helma dokáže zabránit až 80 procentům závažných zranění hlavy cyklistů. V ČR je povinná pouze pro děti do 18 let.

"Často jsou to lidé, kteří za celý dosavadní život přilbu nepotřebovali a necítí potřebu si ji pořizovat ani ve vyšším věku," uvedla metodička dopravní výchovy z Týmu silniční bezpečnosti Markéta Novotná.

Podle statistik v posledních letech sice ubývají počty nehod cyklistů s těžkým zraněním, těch s tragickým koncem ovšem ne. Podíl na tom má i rozvoj elektrokol, kterých v Česku jezdí už stovky tisíc.

"Za posledních pět let evidujeme několik desítek usmrcených osob na elektrokolech, konkrétně loni šlo o pět usmrcených osob. I zde musíme bohužel konstatovat, že téměř tři čtvrtiny z nich neměli přilbu,“ podotkl Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu. Závažnost úrazů na elektrokolech podle Evy Svobodové z pojišťovny Uniqa ovlivňuje také skutečnost, že jsou mnohem těžší a dovolují pohyb i seniorům, kterým už může chybět potřebná kondice.

Častým zdrojem závažných zranění jsou i jízdy na sjezdových tratích, tzv. singletracky. "Tyto trasy jsou nebezpečné zejména pro nezkušené jezdce. I přes to, že cyklisté přilbu mají, často dochází při pádu z kola k těžkým zraněním zejména hlavy. Přilba se často rozbije a pacient se zraní, případně je špatně nasazena, a tím pádem při pádu neplní svoji funkci," popsala mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková. Záchranáři ale podle ní v tomto případě nejčastěji řeší nehody koloběžkářů.

Pojišťovna Uniqa ročně eviduje také stovky případů, kdy cyklista sám za jízdy způsobí škodu na majetku nebo újmu na zdraví někomu jinému. "Zaznamenali jsme přejetí psa, kolizi dvou vozidel v důsledku zakolísání cyklisty při předjíždění nebo srážku dvou cyklistů v zatáčce s vážným zraněním. Dokonce máme zkušenost ze střetu cyklisty v plné rychlosti se splašeným koněm,“ uvedla příklady Svobodová. Podobné incidenty lze podle ní hradit z pojištění občanské odpovědnosti.