Řím - Přes 50 z celkem 177 migrantů, kteří byli drženi deset dnů na lodi italské pobřežní stráže Diciotti, postupně zmizelo z přijímacích center beze stopy. Informoval o tom list La Repubblica. Na sociálních sítích to ironicky komentoval ministr vnitra Matteo Salvini, na jehož pokyn nemohli běženci z lodi vystoupit a který je kvůli tomu nyní trestně stíhán.

"Přes 50 imigrantů, kteří se vylodili z Diciotti, natolik 'potřebovalo' ochranu, stravu a ubytování, že se rozhodli vzdálit se (z přijímacího centra) a zmizet! Nezadržel jsem je tedy (na lodi) právem?" rozhořčil se na facebooku Salvini. "Je to x-tý důkaz toho, že ne všichni, co přichází do Itálie, jsou 'jen kost a kůže a utíkají před válkou a hladem'," dodal.

"Pokud by byť jediný z nich spáchal trestný čin, kdo za to ponese zodpovědnost? Konec nekontrolované migraci a okamžitá námořní blokáda," napsala na twitteru Giorgia Meloniová, která vede stranu Bratři Itálie. Agentura AFP toto politické uskupení označuje, podobně jako Salviniho Ligu, za krajně pravicové.

Migranty, převážně Eritrejce, zachránila na moři italská pobřežní hlídka v noci na 16. srpna. Salvini jejich vylodění v sicilském přístavu Katánie podmínil tím, že si je mezi sebou rozdělí unijní státy. Po desetidenním patu se nakonec Albánie a Irsko rozhodly přijmout po zhruba dvaceti běžencích a o zbytek se slíbila postarat italská katolická církev.

Salvini je nyní trestně stíhán pro nezákonné zadržování osob, zneužití pravomoci, zanedbání výkonu úřadu, účelové omezování osobní svobody a nátlak na instituce Evropské unie s cílem vynutit si přerozdělování migrantů. Tímto případem se bude zabývat zvláštní soud, který se zabývá trestnými činy členů vlády. Podle italského trestního zákona mu hrozí až 30 let vězení.

Z lodi mohli v noci na 23. srpna vystoupit nejprve nezletilí. "Vyzvedli jsme 27 koster," uvedli tehdy záchranáři. "Nejhubenější z nich vážil 30 kilogramů," rozvedli.

"Všichni migranti vylodění z lodi Diciotti jsou podvyživení a unavení. Mnoho z nich podalo svědectví o tom, že byli v libyjských táborech vězněni celé roky. Pašeráci lidí je okrádali, bili a mučili a po jejich rodinách žádali výkupné," uvedl na konci srpna mluvčí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) Joel Millman.