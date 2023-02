Přes 40 pct Čechů oblečení častěji nakupuje v kamenných prodejnách než na webu

Praha - Přes 40 procent Čechů oblečení častěji nakupuje v kamenných prodejnách než na internetu, téměř 30 procent jich přitom šatník rozšíří jednou za čtvrt roku. Mezi nejznámější značky patří H&M, C&A nebo New Yorker. Vyplývá to z průzkumu agentur Nielsen a Ressolution Group mezi Čechy staršími 15 let, kteří jsou aktivní na internetu. Výsledky průzkumu má ČTK k dispozici.

Jednou za půl roku oblečení nakupuje asi pětina respondentů, jednou měsíčně pak 18 procent Čechů. Několikrát do měsíce si šatník rozšíří šest procent dotázaných. Dvě procenta jich uvedla, že si oblečení nenakupuje vůbec. Méně často než jednou za půl roku si nový kousek na internetu či v kamenné prodejně pořídí čtvrtina Čechů, stojí v průzkumu.

Přes 50 procent mužů uvedlo, že k nákupu oblečení přistupuje jednou za půl roku nebo méně často, alespoň jednou měsíčně si nový kousek oblečení pořídí každá třetí žena, vyplývá z informací agentur. S přibývajícím věkem podle nich frekvence nákupů oblečení klesá.

Přibližně 27 procent respondentů uvedlo, že oblečení nakupuje jen v kamenných prodejnách. Častěji než na internetu si ve fyzickém obchodě nový kousek pořídí 44 procent Čechů, na internetu naopak více nakupuje 27 procent dotázaných, vyplývá z průzkumu. Kamennou prodejnu podle něj preferují spíše muži a starší lidé, e-shopy naopak ženy a lidé ve věku 15 až 34 let.

Švédský řetězec H&M podle něj zná 90 procent respondentů. V H&M nakupuje více než polovina lidí mezi 15 a 34 lety a také více než polovina dotázaných žen, uvedly agentury. Druhé místo v žebříčku nejznámějších kamenných prodejen obsadilo C&A a New Yorker. Z internetových obchodů pak nejvíce lidí slyšelo o Zalandu, About You a Zootu, stojí v průzkumu. I přes to, že jsou tyto e-shopy známé, podíl lidí, kteří v nich nakupují, je nižší než v případě kamenných prodejen. V Zalandu a About You si nový kousek pořizuje okolo 15 procent dotázaných, uvedly agentury.

Největší objem reklamy měla loni na internetu značka Bandi, následovaly Lindex a Trenýrkárna.cz. Čtvrté místo co do velikosti inzerovaného prostoru obsadil prodejce oblečení esmara, páté CityZen, zjistil průzkum.