Přes 1900 ukrajinských vojáků z Azovstalu se už vzdalo, tvrdí Moskva

Moskva - Přes 1900 obránců mariupolských oceláren Azovstal se vzdalo, řekl podle agentury Interfax ruský ministr obrany Sergej Šojgu. Prohlásil také, že se brzy završí "osvobození" takzvané Luhanské lidové republiky, mezinárodně neuznávaného útvaru, který na východě Ukrajiny dříve vyhlásili proruští separatisté. Avizoval rovněž vytvoření 12 nových oddílů a jednotek v ruské armádě v reakci na údajně narůstající hrozby u ruských hranic.

"Nacionalisté zablokovaní v areálu se začali vzdávat a přecházet do zajetí. Do této chvíle složilo zbraně 1908 lidí," řekl Šojgu.

Naposledy ruské ministerstvo obrany ve čtvrtek uvedlo, že areál oceláren Azovstal v Mariupolu nově opustilo 771 ukrajinských bojovníků a že od pondělí se tak vzdalo celkem 1730 mužů.

Ukrajinská a ruská strana o osudu bojovníků z Azovstalu informují rozdílně. Zatímco Moskva označuje jejich odchod za kapitulaci a přechod do ruského zajetí, Kyjev hovoří o evakuaci. Rusko dříve uvedlo, že zranění vojáci byli převezeni do nemocnice a zbytek skončil v bývalé trestanecké kolonii v Olenivce, kterou mají už od roku 2014 pod kontrolou proruští separatisté. Rusko se nad ocelárnami, kam se uchýlily stovky ukrajinských obránců, pokoušelo získat kontrolu po mnoho týdnů a podnikalo na ně intenzivní útoky.

"Blíží se završení osvobození Luhanské lidové republiky," sdělil také Šojgu kolegům na schůzi představitelů ruského ministerstva obrany. "Ruské ozbrojené síly společně s jednotkami národních milic Luhanské a Doněcké republiky pokračují v rozšiřování kontroly nad územím Donbasu," prohlásil.

Rusko vysvětluje rozpoutání války na Ukrajině potřebou pomoci obyvatelům ukrajinského Donbasu, jejichž práva jsou podle Moskvy potlačována. Ukrajinské úřady však ruské síly viní, že na východě Ukrajiny stejně jako ve zbytku země útočí na civilní cíle. Gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj dnes uvedl, že při ruském ostřelování bylo za posledních 24 hodin zabito 13 civilistů v tomto regionu, z toho 12 lidí v Severodoněcku.

V Západním vojenském okruhu ruských ozbrojených sil do konce roku vznikne 12 nových oddílů a jednotek, sdělil také Šojgu. Podle ministra je to potřeba kvůli narůstajícím hrozbám, jimiž je také potenciální vstup Finska a Švédska do Severoatlantické aliance.

Rusko zintenzivnilo ofenzivu v doněckém směru, uvedla ukrajinská armáda

Ruské invazní jednotky zesílily ofenzivu a útočné operace v doněckém směru, aby zlepšily svou taktickou situaci v některých oblastech, uvedl dnes generální štáb ukrajinské armády ve své situační zprávě o vývoji bojů. Velení ukrajinské armády zároveň tvrdí, že současně na některých částech fronty ukrajinské ozbrojené síly postup okupačních vojsk zastavily.

"Hlavní pozornost ruského nepřítele se soustředila na doněcký směr, kde použil letectvo, dělostřelectvo a minomety," uvádí ukrajinský generální štáb. Invazní jednotky podle něj pokračují v ofenzivě v oblasti Severodoněcku, který se nachází v Luhanské oblasti.

"V oblasti Severodoněcku nepřítel provedl útočné akce, utrpěl ztráty a stáhl se na dříve obsazené pozice. V okolí osady Toškivka pokračují boje," sdělil štáb, který zároveň hlásí, že invazní jednotky ostřelovaly civilní infrastrukturu v některých obcích u Slovjansku.

V Charkovské oblasti se podle něj ruské jednotky soustředily na udržení obsazených pozic. "Hrozba raketových a bombových útoků na civilní a vojenskou infrastrukturu z území Běloruské republiky přetrvává," dodalo velení ukrajinské armády. Tyto informace není možné ověřit z nezávislých zdrojů.

Britské ministerstvo obrany ve své pravidelné analýze uvedlo, že jakmile Rusko zajistí jihoukrajinské přístavní město Mariupol, pravděpodobně přesune své síly, aby posílilo operace na Donbase. Zároveň se domnívá, že houževnatý ukrajinský odpor v Mariupolu od začátku ruské invaze pro Moskvu znamená nutnost obnovit a znovu vybavit jednotky v oblasti. To může být při důkladném provedení dlouhý proces.

"Ruští velitelé jsou však pod tlakem, aby prokazatelně dosáhli operačních cílů. To znamená, že Rusko pravděpodobně přerozdělí své síly rychle, bez odpovídající přípravy, což představuje riziko dalšího oslabení," uvádí britské ministerstvo. Podle Britů se zatím zřejmě vzdalo až 1700 ukrajinských obránců Mariupolu, kteří zůstávali v tamních ocelárnách Azovstal, jež představují poslední baštu ukrajinského odporu ve městě. Kolik lidí zůstává v podzemí rozsáhlého hutního komplexu není jasné.

Gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj dnes uvedl, že při ruském ostřelování bylo za posledních 24 hodin zabito 13 civilistů v tomto regionu, přičemž 12 z nich zahynulo v Severodoněcku.

Ruská armáda podle Zelenského zničila Donbas tak, že připomíná peklo

Donbas zničila ruská armáda tak, že tato někdejší průmyslová oblast na východě Ukrajiny nyní připomíná peklo. Ve svém pravidelném videoposelství to v noci na dnešek uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Obvinil ruská vojska, že se snaží zabít co nejvíce Ukrajinců a záměrně zemi způsobit co největší hmotné škody. Zopakoval také obvinění, že Rusko páchá na Ukrajině genocidu.

Zelenskyj dále uvedl, že zatímco ukrajinské síly pokračují v osvobozování Charkovské oblasti, Rusko se snaží vyvíjet ještě větší tlak v Donbasu. "Je tam peklo, a to bez přehánění," citovala jej agentura Reuters. Prezident také připomněl, že při čtvrtečním "brutálním a naprosto nesmyslném bombardování" města Severodoněck bylo zabito nejméně 12 lidí. "Donbas je zcela zničen," dodal.

Ukrajinu podle Zelenského stojí vedení války měsíčně zhruba pět miliard dolarů (117 miliard korun). V této souvislosti vyzval zahraniční partnery Ukrajiny by nevnímali pomoc Kyjevu jako dodatečné výdaje nebo dary, nýbrž jako "příspěvek k jejich vlastní bezpečnosti". Ukrajina chrání ostatní země před válkou, dodal podle agentury DPA.

Rusko zvažuje zrušit věková omezení pro ty, kdo se chtějí přihlásit na vojnu

Dolní komora ruského parlamentu se zabývá úpravami zákona, které by znamenaly zrušení věkového omezení pro zájemce o profesionální vojenskou službu. Vyplývá to z informace zveřejněné na webu Státní dumy. Podle stávajících pravidel mohou první smlouvu o práci v ozbrojených silách v Rusku uzavřít pouze ruští občané ve věku od 18 do 40 let a cizinci od 18 do 30 let.

"Používání vysoce přesných zbraní a obsluha zbraní a vojenské techniky vyžaduje vysoce profesionální odborníky. Zkušenost ukazuje, že těmi se lidé stávají přibližně ve věku 40 až 45 let," uvedli autoři zákonné iniciativy.

Podle Kyjeva i zhodnocení západních odborníků se Rusko od února, kdy zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu, potýká s nedostatkem lidské síly a čelí drtivým ztrátám. Oficiálně se ruské "speciální operace", jak Moskva svou válku v sousední zemi označuje, účastní jen profesionální vojáci sloužící právě na základě smlouvy. Podle dostupných informací se však nejméně několika případech dostali na ukrajinské území také ruští vojáci základní služby. Roční vojna je v zemi povinná, letos při jarních odvodech Moskva povolává přibližně 134.500 občanů Ruské federace mezi 18 a 27 lety.

Ruští iniciátoři novely zákona nyní podotkli, že zavedení změn usnadní armádě získat žádané specialisty pro oblasti, které jsou blízké civilním odbornostem. Těmi jsou například zdravotní péče, ženijní oddíly, údržba a provoz nebo komunikace.

Ukrajinská armáda tvrdí, že od začátku bojů již Rusko na Ukrajině přišlo o zhruba 28.700 vojáků. Tento údaj ale nelze nezávisle ověřit. Ruské ministerstvo obrany o ztrátách v bojích na Ukrajině informovalo pouze dvakrát, a to 2. a 25. března, kdy přiznalo 498, respektive 1351 zabitých vojáků.

Válka na Ukrajině … SLEDUJEME ON-LINE