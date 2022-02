Praha - Přeprava pasažérů mezi Ukrajinou a ČR se oboustranně zvýšila. Někteří dopravci spoje ruší, jiní naopak přidávají, plné jsou však autobusy všech oslovených dopravců v obou směrech. Vyplývá to z vyjádření pracovníků dopravců, otevřených dat i jejich veřejně přístupných rezervačních systémů. FlixBus odpoledne zastavil prodej jízdenek do nejrizikovějších míst na Ukrajině.

Fotogalerie

Podle údajů dopravce Regabus jezdí z obou stran pasažérů podstatně více. Komplikace na hranici Ukrajiny s EU podle jeho pracovníka způsobuje davová panika. Na hranici se podle něj tvoří kolony z aut i autobusů.

V dnešních autobusech Regabus z Kyjeva již volná místa nejsou, ze Lvova ano. Z údajů dostupných na webu dopravce vyplývá, že byly dopravcem přistaveny alespoň dva nové autobusy.

Podle pracovníků dopravce SVD Tour nelze určit, jestli se více jezdí z nebo na Ukrajinu. "Nevíme, jak to vlastně vypadá, ale to je účel informační války. V tuto chvíli můžeme jen říct, že dopravíme lidi do Šehyni (ukrajinská hraniční vesnice deset km od polské Přemyšli). Pak uvidíme," uvedl jeden z nich. Obávají se, že jedním z cílů ostřelování bude dopravní infrastruktura v blízkosti hranice.

Pracovník Musil Tours/ East Express na dotaz ČTK uvedl, že všechny linky mezi Ukrajinou a ČR byly před polednem na dnes a v pátek zrušeny. Pracovník dopravce Nikolo uvedl, že jejich dnešní autobus na Ukrajinu je téměř plně rezervován a počítají, že se zbylí cestující se doplní při samotném nástupu.

FlixBus zatím spoje na Ukrajinu nezastavil, linky z Plzně do Oděsy a do Kyjeva by tak měly jet podle plánu. Dopravce ovšem dočasně přerušil prodej jízdenek na linkách do míst, kde je situace nejkritičtější. Jde o Charkov, Dněpro a Cherson. "Jsme v neustálém kontaktu s našimi ukrajinskými autobusovými partnery, abychom situaci co nejlépe vyhodnotili a přizpůsobili jí naše další kroky," uvedl mluvčí Tomáš Beránek.

Posilové spoje na trase mezi Košicemi a Mukačevem se rozhodl přidat Leo Express. Autobusy na této lince zatím podle společnosti jezdí bez omezení. "Na vývoj událostí budeme okamžitě reagovat," uvedla firma.

Stavební dělník Sergej se dnes z Florence vrací domů do Luhanské oblasti, jelikož by mu jinak, podle jeho slov, propadlo vízum. "Chtěl bych se potom vrátit a vzít zpátky ženu a dceru," řekl Sergej zpravodaji ČTK. Na dotaz ČTK, jestli se mají v plánu do ČR vrátit, se ohradili dva další stavební dělníci ze západu Ukrajiny. "Jak vrátit? Máme tam rodinu," uvedl jeden z nich.