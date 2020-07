Přepisy z kamer policistů odhalují nové okolnosti Floydovy smrti

Minneapolis (USA) - George Floyd si v posledních minutách svého života více než dvacetkrát stěžoval na problémy s dýcháním. Strážník Derek Chauvin, který byl kvůli smrti neozbrojeného černocha obviněn z vraždy, na jeho opakované výkřiky reagoval slovy: "Tak přestaň mluvit". Uvádí to přepisy záznamů pořízených kamerami na tělech policistů, kteří tehdy na jihu Minneapolisu zasahovali.

Okolnosti Floydova úmrtí, které spustilo masivní vlnu demonstrací za rasovou spravedlnost a policejní reformy, dosud osvětlovala především videa natočená kolemjdoucími a záznamy z bezpečnostních kamer. Tyto materiály naznačovaly, že strážníci na podezřelého zaklekli proto, že 46letý muž nespolupracoval, když se jej snažili usadit do policejního vozu. Chauvin pak několik minut tlačil kolenem na krk Floyda, který byl krátce na to prohlášen za mrtvého.

Nové přepisy poskytují výrazně podrobnější obrázek o incidentu z 25. května, píše zpravodajský web BBC. Zveřejněny byly ve středu poté, co je soudu v Minnesotě předložili právníci jednoho z obžalovaných expolicistů Thomase Lanea. Podle agentury AFP materiály ukazují, že Floydova poslední slova zněla: "Oni mě zabijou. Oni mě zabijou. Nemůžu dýchat".

Policie na místo dorazila asi o čtvrt hodiny dříve poté, co ji přivolal zaměstnanec bistra Cup Foods, který měl za to, že Floyd zaplatil za cigarety falešnou 20dolarovou bankovkou. Podezřelý seděl ve svém autě zaparkovaném naproti podniku ještě s dalšími dvěma lidmi. Když k vozidlu přistoupil, vytáhl Lane svoji pistoli, několikrát podezřelému nařídil, aby ukázal své ruce a následně jej z auta vytáhl.

Prokurátoři dříve uvedli, že Floyd se "aktivně bránil" nasazení pout, přepisy ale podle BBC svědčí o tom, že zatýkaný zpočátku spolupracoval a opakovaně se policistům omlouval. Poté, co jej strážníci odvedli ke svému vozu, ale začal klást odpor. Podle dokumentů předložených soudu "ztuhl, spadl na zem a strážníkům řekl, že má klaustrofobii". Lane vypověděl, že Floyd sebou začal "mrskat tam a zpátky". Ptal se jej, jestli "na něčem jede" a zatýkaný odpověděl, že má strach. Pitva zjistila v jeho těle známky omamných látek.

Policista Chauvin přijíždí na místo incidentu až po vypuknutí strkanice. Floyd byl následně z policejního auta vytažen a přidržován na silnici břichem k zemi. Opakuje, že má klaustrofobii a začíná si stěžovat, že nemůže dýchat. Slova "nemůžu dýchat" podle záznamů z policejních kamer pronesl více než dvacetkrát.

"Vy mě zabijete," řekl v jistém momentě. "Tak přestaň mluvit, přestaň křičet. Na mluvení je potřeba sakra hodně kyslíku," odvětil Chauvin, který mu držel koleno na krku. Činil tak několik minut a to i poté, co Floyd přestal jevit známky života. Vyšetřovatelé původně hovořili o osmi minutách a 46 sekundách, později ale uvedli, že to bylo o minutu méně.

Laneovi právníci přepisy předložili soudu ve snaze osvobodit svého klienta, který je obviněn z toho, že napomáhal vraždě. Chauvina se během konfrontace ptal, zda by Floyda neměli "převalit na bok", jeho zkušenější kolega ale tento postup odmítl. Lane byl na konci května u policie v Minneapolisu teprve několik dní.

On, Chauvin i další dva obvinění bývalý strážníci vinu na Floydově smrti odmítají. Podle oficiální pitvy úmrtí způsobila pravděpodobně kombinace policejního zákroku, zdravotních problémů a možné přítomnosti omamných látek v těle. Soukromá pitva objednaná pozůstalými dospěla k závěru, že příčinou smrti byla traumatická asfyxie, tedy dušení vyvolané tlakem na hrudník či škrcením.