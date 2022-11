Přepisovala se historie Ligy mistrů, mrzelo trenéra PSG po ztrátě prvního místa

Turín - Kuriózní rozuzlení souboje o první místo ve skupině H fotbalové Ligy mistrů zaskočilo i trenéry Paris St. Germain a Benfiky Lisabon. Pařížané při shodnosti bodů, skóre i dalších pomocných kritérií nakonec přišli kvůli nižšímu počtu nastřílených branek ve venkovních zápasech o výhodnější pozici při pondělním losu osmifinále. Podle kouče Christopha Galtiera se na takový vývoj nedalo nijak připravit.

PSG zdolalo ve středečním 6. kole 2:1 Juventus, Benfica ale rovněž na hřišti soupeře po drtivém finiši rozstřílela 6:1 Maccabi Haifa. Oba celky tak získaly shodně 14 bodů za čtyři výhry a dvě remízy a dosáhly i stejného skóre (16:7). Oba jejich vzájemné duely navíc skončily 1:1. Ve prospěch portugalského celku tak rozhodl větší počet branek vstřelených venku.

"O téhle možnosti jsme věděli, i když by to bylo něco, co se asi ještě nestalo. Nakonec se dnes přepisovala historie Ligy mistrů," řekl Galtier televizi Canal Plus.

Benfica hrála ještě v 59. minutě 1:1, než se trefil bývalý slávista Petar Musa. Na 6:1 dal ve druhé minutě nastavení Joao Mário. "Věděli jsme o všem, co se děje ve druhém utkání. Když se Benfica ujala vedení, zareagovali jsme střídáním a brzy vstřelili branku. Ještě v nastavení jsme byli první, pak už jsme ale mohli těžko reagovat," litoval francouzský kouč.

"Vůbec jsme nepřemýšleli o tom, že bychom se mohli tímhle způsobem dostat na první místo. Počítali jsme nanejvýš s bodovou ztrátou PSG, ale tohle by nás nenapadlo. Hráčům jsem pogratuloval, podali skvělý výkon," radoval se trenér Benfiky Roger Schmidt, pod jehož vedením lisabonský klub už 22 soutěžních utkání za sebou neprohrál.

PSG tak nebude během losu mezi nasazenými týmy a je pravděpodobné, že už v osmifinále dojde k souboji velkoklubů. "Pokud chceme dojít daleko, budeme muset po cestě tak jako tak porazit velké týmy," dodal Galtier.