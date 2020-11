Přenosné fotovoltaické panely mají vytvořit komunitní elektrárnu

Praha - Přenosné fotovoltaické panely mají v Česku vytvořit unikátní komunitní solární elektrárnu. Jde o cíl projektu Sunenergie, za kterým stojí podnikatelé Ondřej Slačálek a Jan Kaše, kteří o něm dnes informovali ČTK v tiskové zprávě. Chytrý solární panel Supersola podle nich nepotřebuje žádná speciální povolení, lze ho zapojit během několika minut připojením do elektrické zásuvky. Cena jednoho panelu o výkonu 300 wattů činí podle webu projektu asi 16.000 Kč.

Součástí komunitní elektrárny se podle zakladatelů projektu může stát každý, kdo si panel zakoupí a zapojí. Podle nich tak může být instalovaný výkon díky rozmístění kdekoli po republice mnohem vyšší než jakýkoli solární park, který v ČR dosud existuje.

"Společný instalovaný výkon takové komunity může být mnohem vyšší, než jaký má i ten největší solární park. A pokud bude komunita dost velká, může nahradit třeba i uhelnou elektrárnu. Pro dosažení cíle přitom stačí, aby se do projektu zapojilo alespoň pět procent českých domácností," řekl Kaše. Podle něho výkon komunitní elektrárny představuje součet výkonu jednotlivých přenosných elektráren u lidí doma.

Podnikatelé dále připomněli, že ve světě už existují obce, které mají nainstalovaný určitý výkon v solárních panelech, ze kterého pak jejich obyvatelé berou ekologickou energii. Projekt Sunenergie podle nich tento koncept ale mění. "Vymanili jsem se z omezení na geografickou lokaci a soustředíme se na výkon rozmístěný kdekoliv po republice," uvedl Slačálek.

Kaše upřesnil, že pro panel je třeba najít slunné a ploché místo, například střechu garáže, terasu nebo kousek zahrady. "Není potřeba nikam nic šroubovat nebo připevňovat. Panel se zapojí do zásuvky na okruh, na kterém běží spotřebiče, které chceme panelem zásobovat," dodal. Zakladatelé projektu nicméně poukazují na nepřipravenost české legislativy, která zatím nepočítá s povolenými drobnými přetoky energie, jako tomu je v ostatních evropských zemích.

"V zásadě by uživatel měl být zodpovědný a měl by si zapojit jen tolik panelů, kolik přes den jeho domácnost spotřebuje, například na běžící ledničku, wi-fi router, pračku, zabezpečovací zařízení, v létě pak na bazén nebo zavlažování zahrad," dodali. V tuto chvíli je podle nich přesto možné si do sítě zapojit až tři zmíněné panely.

Slačálek působil 17 let na manažerských pozicích ve velkých firmách, dlouhodobě se také věnuje rozvoji historického centra v obci Malešov nedaleko Kutné Hory. Po rekonstrukci středověké tvrze s přáteli obnovil místní pivovar, zaniklý před 75 lety, a následně zde otevřel i muzeum, věnující se zdejší historii. Kaše je spoluzakladatelem společnosti Folly, která je on-line e-shopem s přírodní a bio kosmetikou, ekodrogerií a zdravými potravinami.

Instalovaný výkon solárních elektráren v ČR od roku 2012 stagnuje nebo roste jen mírně. Podle odborníků je důvodem ukončení podpory oboru obnovitelných zdrojů po takzvaném solárním boomu. V posledních měsících navzdory dopadům šíření koronaviru však roste zájem o fotovoltaické instalace na střechy domů, shodli se už dříve největší prodejci na trhu.