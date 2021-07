Přenos zahájení OH v Tokiu sledovalo 409.000 diváků

Ohňostroj na Olympijským stadionem v Tokiu během slavnostního zahájení XXXII. letních olympijských her 23. července 2021.

Ohňostroj na Olympijským stadionem v Tokiu během slavnostního zahájení XXXII. letních olympijských her 23. července 2021. ČTK/AP/Hannah McKay

Praha - Páteční přenos zahájení letních olympijských her v Tokiu sledovalo 409.000 diváků starších 15 let. Šlo o třetinu všech, kteří měli v danou dobu zapnutou televizi. ČTK o tom dnes informovala mluvčí České televize Karolína Blinková. Dodala, že šlo o 11. nejsledovanější pořad dne. Zahájení letních olympijských her v Riu před pěti lety sledovalo 364.000 lidí.

Kvůli opatřením proti šíření nemoci byl tentokrát zahajovací ceremoniál výrazně komornější. Nebyly k vidění tradiční hromadné choreografie tanečníků a dalších umělců, ani kouřové nebo světelné efekty. V hledišti kvůli koronavirovým opatřením nebyli běžní diváci, pouze několik stovek olympijských funkcionářů.

Největší sportovní akce se do japonské metropole vrací po 57 letech. Tokio je pátým městem po Paříži, Londýnu, Los Angeles a Aténách, které letní olympijské hry hostí podruhé. Zúčastní se jich přes 11.000 sportovců z více než dvou set zemí, soutěžit se bude do 8. srpna o rekordních 339 medailových sad v 33 sportech.