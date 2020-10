Premiéru Schumacherova syna v F1 odložilo špatné počasí

Nürburgring (Německo) - Dnešní tréninky na Velkou cenu Eifelu formule 1 na okruhu Nürburgring byly kvůli dešti a mlze zrušeny. Špatné počasí tak odložilo premiéru jednadvacetiletého Micka Schumachera, syna sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera.

První trénink měl začít v 11 hodin, ale protože kvůli špatnému počasí nemohla odstartovat záchranná helikoptéra, byl nejprve odložen a poté zrušen úplně. Stejný osud poté na okruhu, který se po narušení sezony koronavirem vrátil do kalendáře mistrovství světa po sedmi letech, potkal i odpolední jízdy.

O první oficiální start ve formuli 1 tak přišel Mick Schumacher, jenž měl v prvním tréninku nahradit v Alfě Romeo Antonia Giovinazziho. Na premiéru v královské třídě si musí počkat také Callum Ilott, který měl v monopostu Haas zastoupit Romaina Grosjeana.

"Je to škoda, byla by to pro ně skvělá příležitost. Pokusíme se přeorganizovat plány pro nadcházející závody, ale teď nás čeká závod v Portimau, který je nový a musí si ho vyzkoušet naši hlavní jezdci," řekl Mattia Binotto, šéf Ferrari, do jehož akademie oba jezdci patří.

"Pak je Imola, kde se ale jede jen v sobotu a v neděli, potom další nový okruh v Turecku, pak Bahrajn a potom už je čekají závody ve formuli 2, na které se musí soustředit. Takže jejich šance ve formuli 1 přijde nejdříve v posledním závodě sezony v Abú Zabí," prohlásil Binotto.