Premiéru rallye v Česku ovládl Petr Semerád, Kopecký měl defekt

Sosnová (Českolipsko) - Devatenáctiletý Petr Semerád vyhrál úvodní soutěž české sezony Mogul Test rallye na Autodromu Sosnová na Českolipsku. Pilot vozu Škoda Fabia R5 porazil druhého Vojtěcha Štajfa o 2,8 sekundy, třetí skončil Martin Vlček. Hlavní favorit Jan Kopecký skončil po defektu ve druhé ze tří rychlostních zkoušek až v závěru startovního pole.

V areálu rallyekrosové trati v Sosnové byly pro 22 přihlášených posádek vytyčeny postupně tři varianty tratě. Na každé z nich absolvovaly posádky vždy deset kilometrů. Pozdější vítěz Semerád začal třetím časem, ale po problému Kopeckého byl ve druhé zkoušce nejrychlejší. V závěrečném úseku skončil třetí, což ale nic nezměnilo na jeho celkovém prvenství.

"Dal jsem do poslední erzety všechno a jsem nadšený. Naštěstí se neobjevila žádná chyba, občas trochu širší nájezd do zatáček díky agresivnímu nasazení. Každá výhra se počítá, ale musíme si uvědomit, že nebýt problémů Kopeckého, tak jsme nevyhráli. Honza je prostě Terminátor české rallye, to je bez diskuze," radoval se Semerád v cíli.

Spokojený byl i druhý Štajf. "Před pátečním tréninkem jsem si říkal, zda člověk po půl roce něco nezapomněl, ale ukázalo se, že ne. Pořád ještě stačím mladším klukům a to mě těší. Na jednu stranu hodně těžím ze zkušeností, ale v tuhle chvíli rozhodlo mládí a jeho větší nasazení. Vyhrát by bylo samozřejmě lepší, ale stříbrná příčka má také svoji cenu," uvedl Štajf.

Sedminásobný mistr republiky a největší favorit Kopecký, který absolvoval domácí premiéru s novým navigátorem Janem Hlouškem, dosáhl v první zkoušce nejrychlejšího času. Ve druhé jej však výrazně zpomalil defekt přední pneumatiky.

"Nechal jsem auto vyjet do trávy a v místě, kde končil obrubník, tak o jeho hranu došlo k defektu levého předního kola. Zajel jsem proto raději předčasně do servisní zóny, abych autu neublížil," řekl Kopecký.

K jeho času byla přičtena čtyřminutová penalizace, což znamenalo propad na předposlední místo. "Byla to moje chyba. Mrzí mě to, přestože tady šlo spíše o test, každý chce vyhrát. Každopádně chci poděkovat pořadatelům a divákům za povedenou akci. Bylo příjemné být znovu v závodním prostředí," dodal Kopecký, který byl v poslední zkoušce znovu nejrychlejší a nakonec obsadil 16. místo.

Ostrým startem české soutěžní sezony bude Bohemia rallye od 10. do 12. července.

Mogul Test rallye, volná automobilová soutěž v Sosnové na Českolipsku:

1. P. Semerád, Šindelář (Škoda Fabia R5 evo) 24:03,5, 2. Štajf, Rajnoha (Volkswagen Polo GTI R5) -2,8, 3. M. Vlček, Jugasová (Hyundai i20 R5) -11,1, 4. Kačírek, Řiháková (Škoda Fabia R5) -12,2, 5. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC) -12,4, 6. M. Semerád, Vít (Škoda Fabia R5 evo) -12,6.