Brno - Premiéru filmu Zlatý podraz, který vypráví příběh úspěšných československých basketbalistů na pozadí komplikovaných a těžkých let 1938 až 1951, bude mít premiéru 22. října. Režisér Radim Špaček použil sport jako prostředek k tomu, aby odvyprávěl, jak těžce se do životů nejen sportovců promítla nacistická okupace a posléze únor 1948, řekl na tiskové konferenci.

Ve filmu se střídají tři dějové linky. Jedna je sportovní a vypráví příběh sportovního týmu, který se začal formovat na konci 30. let, v roce 1946 vyhrál mistrovství Evropy a o pět let později těsně ve finále téhož šampionátu podlehl Sovětskému svazu. Druhou linkou je těžká dějinná doba protektorátu a komunistické diktatury, třetí linka je romantická nenaplněná láska mezi členem týmu Frantou, jehož hraje Filip Březina, a Michelle. Potkal ji právě na šampionátu v roce 1946 v Ženevě. Michelle hraje Patrycja Volny.

Film je také poctou československým sportovcům ke 100. výročí republiky. "Během války basketbalistům nacisté zavraždí oblíbeného trenéra, pak jeli jako outsideři na první poválečné mistrovství, kde senzačně vyhráli. Hlavní hrdina Franta Prokeš se tam zamiloval a začíná romantická linka lásky k Michelle," řekl Špaček.

Drama začíná po komunistickém převratu, kdy se mezi hlavní postavy dostane role konjunkturalistického funkcionáře Hrabala a diváci mohou sledovat spory mezi hráči a funkcionářem. "Zajímavé na filmu je, že nekončí happyendem, ale v bezútěšné době začátku 50. let," poznamenal Špaček. Dnes žije poslední člen týmu mistrů Evropy, Brňan Ivo Mrázek, jemuž je 92 let a díky jehož vyprávění do knihy Nebáli se své odvahy námět filmu vznikl.

Producentem filmu je společnost Buc-Film, koproducentem Česká televize. Podle Špačka jde o jeden z nejnákladnějších filmů kvůli kulisám, natáčení v Ženevě či v Paříži, výrobě dobových kostýmů i velkému počtu komparzistů. "Rozpočet byl 100 milionů, což je na český film opravdu hodně, ale zase je to na plátně vidět," řekl Špaček.

Právě dobové kostýmy vznikaly i díky téměř detektivní práci štábu. Dochovaly se jen černobílé fotky, takže leckdy nebylo zřejmé, jaké barvy mají mít, pamětníci až na Mrázka nežijí. Problém byl sehnat tehdejší míč, takže hra se odbývá se současným míčem natřeným hnědou barvou. Nově se vyráběly i kecky, do kterých si každý hráč-herec musel dát vložku, aby vydržel natáčecí hodiny. Ve filmu se objevují jako protihráči i profesionálové, například Jiří Welsch či Tomáš Satoranský.