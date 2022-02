Premiérový olympijský Big Air na lyžích vyhrál Nor Ruud

Historickou premiéru lyžařského Big Airu na olympijských hrách ovládl suverénně Nor Birk Ruud. ČTK/AP/Jae C. Hong

Peking - Historickou premiéru lyžařského Big Airu na olympijských hrách ovládl suverénně Nor Birk Ruud. Druhý skončil Američan Colby Stevenson a třetí Švéd Henrik Harlaut.

Jeden z hlavních adeptů na medaili, sedmnáctiletý český rodák reprezentující Rakousko Matěj Švancer, vypadl překvapivě už v kvalifikaci.

Jednadvacetiletý Ruud vyhrál už kvalifikaci a přemožitele nenašel ani dnes. Dvojnásobný šampion X Games rozhodl už úvodními dvěma náročnými skoky, po kterých měl součet 187,75 bodu. K třetímu pokusu nastupoval už s vědomím, že vyhraje. Skok absolvoval v ruce s norskou vlajkou, s níž pak své vítězství pod můstkem oslavoval.

"Díky Norsko, díky všem. Tohle byl můj cíl od základky, od mých třinácti let, a teď je to tady. Tati, seš tu se mnou," uvedl Ruud, jehož otec loni podlehl rakovině. "Od té doby jsem si uvědomil, že v životě je toho víc. Jsem vděčný."

Stevenson získal stříbro pro Spojené státy, které stále čekají na první pekingské zlato. Úvodní dva povedené Ruudovy skoky ho donutily riskovat. "Šel jsem svůj nejtěžší trik, ale nestihl jsem to na dobrý dopad. Prostě jsem se pokusil dát do toho všechno. Někdy to nevyjde podle představ, je to ok."

Bojovat o medaili měl i další Američan Alex Hall, ale po druhém místě v kvalifikaci nepotvrdil roli jednoho z favoritů a skončil osmý.

Bronz si zajistil závěrečným skokem Harlaut. Třicetiletý majitel osmi zlatých medailí z X Games se dočkal prvního cenného kovu pod pěti kruhy. Na minulých dvou olympiádách startoval ve slopestylu, ale na stupně vítězů se neprosadil. V Soči, kde skončil šestý, na sebe extravagantní Švéd upozornil kvalifikační jízdou, při které mu spadly kalhoty.

"Je to fantazie. Jsem na třetí olympiádě a jsem třetí," radoval se Harlaut.