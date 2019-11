Premiérové MS v BMX Flatland vyhrál Čech Nekolný

Čcheng-tu (Čína) - Český jezdec Dominik Nekolný vyhrál první mistrovství světa pod hlavičkou Mezinárodní cyklistice unie v disciplíně BMX Flatland. Na šampionátu v čínském Čcheng-tu zvítězil v pátek v soutěži, v níž závodníci předvádějí na bikrosovém kole různé triky, před Francouzem Matthiasem Dandoisem.

"Mám ohromnou radost z toho, jak se mi jízda povedla, protože kvůli tomu jsem doma tak trénoval a hlavní cíl byl to předvést tady. Je to šílené, protože pro nás je to první mistrovství světa a pro mě je to maximální pocta, že jsem ho vyhrál," uvedl na webu UCI Nekolný, který získal za své vystoupení 91,08 bodu, zatímco Dandois 90,13. Třetí skončil Japonec Moto Sasaki (89,00).

Třiatřicetiletý český jezdec dříve ovládl i neoficiální světový šampionát. UCI zařadila flatland do programu svého mistrovství světa v takzvaných městských disciplínách teprve před dvěma měsíci.

Před šampionátem absolvoval Nekolný v Čcheng-tu ještě závěrečný závod Světového poháru pod hlavičkou FISE, v němž skončil na vypůjčeném kole třetí a celkově obsadil druhé místo.