Premiérka Trussová po týdnech chaosu kolem ekonomických plánů odstoupila

Londýn - Britská premiérka Liz Trussová dnes po pouhých 45 dnech v úřadu rezignovala. Jejímu odchodu předcházely zmatky kolem kontroverzních plánů konzervativní vlády, které podkopaly důvěru trhů i britské veřejnosti ve schopnost ministerské předsedkyně vést zemi v době energetické krize, vysoké inflace a nejistoty vyvolané válkou na Ukrajině. Vládnoucí konzervativce čeká nelehké hledání nového lídra nebo lídryně, které by nicméně mělo skončit do příštího pátku.

"Vzhledem ke vzniklé situaci nemohu naplnit mandát, který mi svěřila Konzervativní strana," řekla Trussová novinářům shromážděným před sídlem ministerských předsedkyň či předsedů v Downing Street.

Rezignace je vyvrcholením vládní krize, kterou prohloubily kontroverzní ekonomické reformní plány, především ničím nevyvážené daňové škrty. Trussová od svých záměrů byla nucena upustit po bouřlivé reakci finančních trhů a hlubokém propadu libry. Navzdory tomu, že vyměnila v čele resortu financí Kwasiho Kwartenga za Jeremyho Hunta a že se za své chyby omluvila, nepodařilo se jí uklidnit nevoli ve vlastní straně.

V jejím čele zůstane, dokud konzervativci nezvolí její nástupce nebo nástupkyni. Tato volba podle předsedy Výboru 1922 Grahama Bradyho nebude trvat déle než do pátku 28. října. Má být tedy výrazně kratší než poslední volební proces konzervativců, který začal 7. července rezignací Borise Johnsona a skončil 6. září uvedením Trussové do funkce. Výbor 1922 je orgán Konzervativní strany, který sdružuje poslance bez vládních funkcí a který de facto řídí vnitřní fungování strany.

Jméno expremiéra Johnsona se objevuje na seznamu možných kandidátů na lídra Konzervativní strany, a tedy i na post ministerského předsedy. Dále to jsou například Rishi Sunak a Penny Mordauntová - oponenti Trussové ve vnitrostranické volbě konané letos v létě.

Lídr labouristické opozice Keir Starmer i šéfka Skotské národní strany (SNP) Nicola Sturgeonová volají po okamžitém vypsání předčasných voleb. Ty řádné se mají konat nejpozději v lednu 2025. Podle Starmera "Konzervativní strana už nemá mandát k tomu, aby zemi vystavila dalšímu experimentu". Konzervativce obvinil z toho, že každá jejich krize vznikla v Downing Street, ale zaplatila za ni britská veřejnost na úrokových sazbách.

Trussová byla britskou premiérkou nejkratší dobu v britské historii. Na druhém místě je George Canning, který byl v úřadu 119 dní do své smrti v roce 1827.

Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že je důležité, aby Británie nyní co nejrychleji nalezla stabilitu. Americký prezident Joe Biden poděkoval Trussové za to, že Spojeným státům byla partnerkou třeba v postoji vůči Rusku, kterému tyto dvě západní země spolu s dalšími přičítají jednoznačnou odpovědnost za válku na Ukrajině. Šéf Bílého domu zároveň ujistil Brity, že se nic nemění na pevném spojenectví s nimi. Český premiér Petr Fiala podle úřadu české vlády uvedl, že věří, že nový britský premiér bude jmenován co nejdříve a že s ním bude moci nadále rozvíjet výborné česko-britské vztahy.

Odchod Trussové uvítala mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová, podle níž Británie někoho tak katastrofálního na premiérském postu ještě neměla.

Britská libra po demisi Trussové prudce zpevnila. Její rezignace podle některých analytiků uklidnila trhy. "Obecně je rezignace Trussové krokem, který se musel stát, aby se britská vláda posunula dále na cestě k obnovení důvěryhodnosti v očích finančních trhů," konstatoval Paul Dales, hlavní britský ekonom společnosti Capital Economics.