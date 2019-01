Londýn/Brusel - V případě, že britští poslanci v úterý nepodpoří brexitovou dohodu, je pravděpodobnější, že Británie setrvá v Evropské unii, než že ji opustí bez dohody. Řekla to dnes britská premiérka Theresa Mayová, která zároveň poslance Dolní sněmovny vyzvala, aby její dohodu s Bruselem podpořili. Přimět by je k tomu podle ní mohly i nové "hodnotné" záruky, které Británii poskytli ve společném dopise předsedové Evropské rady Donald Tusk a Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Odmítnutí dohody při úterním hlasování, které se očekává, by podle premiérky znamenalo nebezpečí odchodu Británie z Unie bez dohody, ale i "mnohem větší nebezpečí, že neodejdeme vůbec". Pravděpodobnější ovšem podle ní je varianta, že se v případě odmítnutí dohody žádný brexit neuskuteční.

Předsedkyně vlády v projevu v severoanglickém městě Stoke-on-Trent zdůraznila, že se jí podařilo v jednáních s Bruselem dosáhnout nových "hodnotných" záruk ohledně takzvané irské pojistky. Ta má zajistit, aby na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou, která zůstává součástí EU, nevznikl po brexitu přísný hraniční režim. Pojistka by de facto znamenala udržení Británie ve stejném celním prostoru s Unií a to je nepřijatelné pro řadu britských poslanců, kteří jinak brexit podporují.

Zárukami měla Mayová na mysli ujištění z dopisu, který jí zaslali předsedové Evropské rady a Evropské komise Tusk a Juncker. Ti napsali, že si EU nepřeje, aby nastala situace, kdy by po konci přechodného období po brexitu vstoupila irská pojistka v platnost. Pokud by tento režim na hranici platit začal, je EU odhodlána co nejrychleji jej nahradit nově dohodnutým řešením. Lídři unijních zemí zároveň zopakovali, že nové vyjednávání připravené brexitové dohody už možné není.

Tusk v dopise uvedl, že závěry Evropské rady mají právní hodnotu. Komise zdůraznila, že irská pojistka nenahrazuje dohody z roku 1998, které ukončily násilnosti mezi unionisty a separatisty v Severním Irsku.

Premiérka Mayová dnes zároveň odmítla, že by se nyní chystala požádat EU o odložení termínu brexitu, který je naplánován na 29. března. Reagovala tak na informace listu The Guardian, podle kterého je Unie ochotna odložit brexit přinejmenším do července, pokud o to Británie požádá.