Premiéři V4 se sejdou s rakouským kancléřem Kurzem - video

Praha - Premiéři zemí visegrádské čtyřky (V4), tedy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, se ve čtvrtek v Praze sejdou s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem. Bude to první visegrádský summit s vrcholným představitelem Rakouska od června 2018. Po společném jednání čeká ještě českého premiéra Andreje Babiše (ANO) samostatná schůzka s Kurzem. Podle úřadu vlády bude mezi významnými tématy jednání energetika, na kterou mají země V4 a Rakousko odlišný pohled.

Ráno se Babiš, slovenský premiér Peter Pellegrini, polský premiér Mateusz Morawiecki a předseda maďarské vlády Viktor Orbán sejdou v budově Národního muzea. Zhruba po hodinovém jednání ve čtyřech se k nim připojí i Kurz. Všech pět politiků má naplánováno jednání na hodinu a půl, po kterém ještě bude následovat pracovní oběd.

Podle úřadu vlády budou premiéři debatovat o klimatické politice EU, kde se postoje V4 a Rakouska významně liší. Zatímco země V4 se staví opatrně k evropskému cíli dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality, nová rakouská vláda si stanovila za cíl dospět k uhlíkové neutralitě země o deset let dříve. Babiš řekl, že očekává i debatu o plánovaném evropském fondu, který by měl zemím pomoci finančně řešit dopady odklonu od uhelné energetiky.

S klimatickou politikou souvisí i energetika, kde jsou rovněž představy V4 a Vídně odlišné. Česko, Slovensko a Maďarsko chtějí posilovat význam jádra ve svém energetickém mixu, Rakousko usiluje o celoevropský odklon od jaderné energetiky. Nová rakouská vláda lidovců a Zelených se v programovém prohlášení zavázala, že bude všemi politickými i právními prostředky bránit stavbě nových a rozšiřování současných jaderných elektráren v Evropě, zejména v sousedních zemích. Česko plánuje dostavbu jaderných elektráren v Temelíně a v Dukovanech.

Babiš očekává, že jedním z hlavních témat bude také nelegální migrace. "Hlavně to bude podle mého názoru, aspoň pro mě, o migraci. Protože přichází nová (Evropská) komise a některé členské státy zase přicházejí s nějakými představami o migraci. My jsme zásadně proti nelegální migraci. Evropa se nepoučila, stále řešíme ty kvóty, my to odmítáme," řekl Babiš ČTK k očekávaným tématům jednání. Země V4 se v minulosti opakovaně postavily proti návrhům na stanovení povinných kvót pro přerozdělování migrantů mezi země Evropské unie. Řešení problému s migrací si jako jeden ze svých úkolů stanovila i nová rakouská vláda lidovců a Zelených.

Summit V4 a Rakouska se bude zabývat také dalšími aktuálními evropskými tématy. Politici budou jednat o sociální agendě, o víceletém finančním rámci unie na roky 2021 až 2027, o řešení problému s nelegální migrací nebo o dopadech očekávaného odchodu Británie z Evropské unie na konci ledna. Podle Babiše se dá očekávat i debata o zahraniční politice EU a o mezinárodním obchodu.

Po summitu se Babiš s Kurzem přesunou do Kramářovy vily, kde je čeká bilaterální jednání. Tématem by podle úřadu vlády opět měla být energetika, kromě toho ale budou jednat také o dopravní infrastruktuře. Mezi Rakouskem a Českem chybí dálniční propojení. Rakousko loni otevřelo poslední součást dálničního tahu A5 z Vídně k Mikulovu, navazující česká dálnice D52 se však nestaví. Úseky dálnice D3 od Českých Budějovic směrem k rakouským hranicím by podle Ředitelství silnic a dálnic měly být uvedeny do provozu v roce 2025, v Rakousku zatím chybí u hranic několikakilometrový úsek navazující dálnice z Lince.