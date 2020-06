Premiéři V4 proberou postoj k rozpočtu i fondu EU - video

Lednice (Břeclavsko) - Premiéři zemí visegrádské skupiny (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) budou dnes na summitu v Lednici na Břeclavsku koordinovat pozici před jednáním Evropské rady, které se uskuteční za týden. Diskutovat by měli o víceletém finančním rámci na období 2021 až 2027 a fondu obnovy po epidemii koronaviru. Bude to první osobní setkání lídrů V4 od vypuknutí pandemie. Tiskovou konferenci po jednání sledujte od 16:00.

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie budou o fondu obnovy a příštím rozpočtu EU jednat prostřednictvím videosummitu 19. června. Fond by měl mezi země EU rozdělit 750 miliard eur, na Česko by mělo připadnout zhruba 20 miliard eur (asi 550 miliard korun). Největšími příjemci pomoci by měly být epidemií nejvíc zasažené země Itálie a Španělsko

Česko a Maďarsko mají proti návrhu fondu výhrady, Slovensko a Polsko ho naopak podporují. Slovenský premiér Igor Matovič minulý týden při návštěvě Prahy řekl, že cílem bude najít na dnešním summitu V4 společné stanovisko středoevropských zemí.

V odpolední části programu by se měli premiéři V4 zabývat také otevíráním hranic a obnovou turistického ruchu poté, co ho zasáhla pandemie covidu-19.